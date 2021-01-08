«Ледниковый период»: чем запомнился седьмой сезон популярного телепроекта

Мало кто разбирается в фигурном катании профессионально, но огромное число зрителей смотрят красивые номера проекта, которые исполняют звезды шоу-бизнеса в паре с фигуристами. Почти каждый выпуск шоу получал общественный резонанс и вызывал дискуссию. «Телепрограмма» вспоминает самые яркие моменты ледового проекта, который наверняка получит продолжение в 2021 году.

Уход Тотьмяниной

В самом начале партнерша актера Вячеслава Чепурченко, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, снялась с проекта. Официальная причина: усугубилась старая травма ноги. Но между строк объяснительного поста фигуристки в Инстаграме просматривалось нечто иное: «В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем закончится тренировка».

Так Татьяна намекнула, что Вячеслав неаккуратно исполнил один из элементов на тренировке, чем подверг ее здоровье опасности. Чепурченко эпизод не комментировал — он дошел до финала с Яной Хохловой и занял второе место.

Маркони в огне

Скандалист Владимир Маркони, уволенный из «Вечернего Урганта», недолгое время выступал в шоу в паре с Маргаритой Дробязко. И один раз в буквальном смысле чуть не сгорел. Во время номера на песню из мюзикла «Призрак Оперы» пара каталась под горящей люстрой, которая опускалась на участников проекта.

По драматургии номера Маркони должен был оказаться внутри этой пылающей конструкции и отдалиться от партнерши. Но не успел вовремя отпустить руку Маргариты, и огненная люстра буквально рухнула на Владимира, ударив по руке. После этого ведущий шоу «Галилео» остался внутри круга лежать на льду. Изображая гибель от страсти.

Метод Бузовой

Почти с самого начала Ольга Бузова решила играть на привычной дудочке. Она — самая трудолюбивая. Она — самая самоотверженная. У нее не получается, но она старается и отдает себя без остатка. И когда стало понятно, что судей шоу не пронять тем, на чем телеведущая построила карьеру, Ольга включила тяжелую артиллерию: сначала начала рассказывать про бесчисленные травмы (трещина в ребрах, натирающаяся в коньках до невыносимой боли косточка и так далее). Это тоже не принесло никакого результата.

Тогда Ольга начала плакать почти в каждом выпуске — мол, судьи жестоко «топчут» непрофессиональную фигуристку. Такая линия поведения тоже не смогла положительно повлиять на оценки. В итоге Ольга пошла на крайние меры и назвала причиной своего провала на проекте тяжелый диагноз родной сестры: «инсульт». Мол, получила известия об этом на льду и потому не могла хорошо выступать. Каждый нормальный человек, разумеется, желает скорейшего выздоровления Анне Бузовой, но зачем о таких медицинских тайнах знать судьям и публике шоу?

Спойлер от Пеговой

В начале декабря, за три недели до окончания проекта, очень странным способом повела себя актриса Ирина Пегова. Участница шоу, видимо, разочаровалась в соревновательном аспекте и ни с того ни с сего в Инстаграме открыто объявила победителей (финал программы на тот момент уже был записан): «Кузьмина и Эмберт» (с ошибкой в фамилии).

Да, именно эта пара и выиграла проект. Позже Пегова стерла комментарий, но он разошелся по соцсетям. Что это было за помутнение? Месть организаторам и судьям или плевок в зрителей, ожидавших развязки?

Регина и змея

Роман Костомаров и Регина Тодоренко упорно шли к победе, но им удалось зацепиться только за «бронзу». Почти каждый их номер был ярким, но самым запоминающимся стал танец Марка Антония и Клеопатры.

«Я вспомнила старый фильм (видимо, «Антоний и Клеопатра» 1972 года) и подумала: «Какой шикарный образ», — рассказала Регина. — Сразу же представила нашего Романа Сергеевича Марком Антонием. У пары была сильнейшая любовь. Хореограф Елена Масленникова и Илья Авербух предложили дополнить номер змеей, чтобы завершить историю. Клеопатра ведь умерла именно от укуса змеи. Мне кажется, эти образы очень подходят нашему с Романом Сергеевичем внутреннему миру, характеру, качествам. Отражают волю, силу. Хотелось это все передать на льду».

Травля Загитовой

Начиная с самого первого выпуска 18-летнюю ведущую проекта, олимпийскую чемпионку Алину Загитову, стали яростно критиковать: за скованность в кадре, за «деревянные интонации» и неспособность произнести простейшую реплику без запинки. Конечно, не имеющая опыта работы в кадре Алина волновалась перед камерами. Они вводили ее в ступор. Дошло до того, что заслуженная чемпионка Ирина Роднина назвала Загитову «Муму фигурного катания».

В ответ на это девушка усиленно занималась с педагогом по речи, заметно улучшила навыки мастерства телеведущей, а в финале выдала искрометный сольный номер, которым разом заткнула за пояс всех злопыхателей. Алина напомнила, что она — королева льда, а не микрофона.

Триумф Кузьминой – Энберта

Пожалуй, и внутри проекта, и за его пределами почти всем было понятно, что эта пара выиграет. Невероятная «химия», акробатическое и хореографическое прошлое, сложные технические элементы (вроде двойной подкрутки в воздухе), а еще масса кинематографичных номеров обеспечили звезде сериала «Кухня» Ольге Кузьминой и фигуристу Александру Энберту приличный задел на старте в виде стабильной симпатии судейского корпуса.

Им регулярно выставляли каскад из шестерок за выступления. И финал, где пара повторила номер на хит группы «Секрет» («Буги-вуги»), только укрепил всех в мнении, что победа досталась Ольге и Александру заслуженно. Они поделили спонсорский миллион рублей от банка и не оставили никаких вопросов в справедливости развязки седьмого сезона шоу.

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