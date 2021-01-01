Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

Поющая Селедка под шубой и жираф на тюбинге — новогодние шоу, которые мы заслужили

Телеканалы креативно подошли к проводам уходящего года.

Поющая Селедка под шубой и жираф на тюбинге — новогодние шоу, которые мы заслужили
Какой год, такие и шутки: Говорящая селедка и жираф на тюбинге - шоу, которые мы заслужили в 2020-м. Фото: PR НТВ

Уходящий год был богат на события, в большинстве своем со знаком минус. Мы так привыкли к потрясениям, что уже ничему не удивляемся. Мы сжились с коронавирусом и освоили уроки на «удаленке», исколесили Россию и научились все объяснять фразой: «ну а что, 2020-й же?».

И, казалось бы, нас уже ничем не удивить, но последняя ночь года постаралась. Поздравляли россиян с уходящим годом Селедка под шубой, мужчины-цветы и жираф на тюбинге.

Ну а что, 2020-й же! Какой год, такие и шутки.

Teleprogramma.pro сделала обзор самых удивительных персонажей новогодней ночи.

Безусловный лидер нашего рейтинга и «любимка» всей редакции Teleprogramma.pro – поющая Селедка под шубой. Но не та, что на столе (хотя ее мы тоже очень уважаем), а та, что будет развлекать россиян в новогоднюю ночь на НТВ.

Телеканал решить пустить на сцену героев популярного шоу «Маска». Так что можно одновременно Селедку и слушать, и кушать.

«Новогодняя маска» на НТВ
Селедка под шубой обещает преподнести много сюрпризов. Фото: PR НТВ

Раз уж мы начали с еды, то в топку все диеты, вторая строчка в нашем рейтинге у капкейка. И все шансы потеснить селедочку.

«Новогодняя маска» на НТВ
Капкейк обещает не стесняться и достойно проводить 2002-й. Фото: PR НТВ

А на третьем месте красавец-пряник. Или красавица? Ведь по правилам шоу предстоит угадать, кто из артистов скрывается внутри.

«Новогодняя маска» на НТВ
Пряник почему-то всегда немного грустный на вид, но зато добрый и поет хорошо. Фото: PR НТВ

Четвертая позиция у танцующей коробки на ножках и дяденек с букетами вместо головы. Костюмы могут стать отличным оружием против ковида. Когда ты в кубике, другому кубику никак не подойти ближе, чем на метр. А в цветы коронавирус и сам не полезет.

«Новогодняя маска» на НТВ
Костюм маскировочный. Надежная защита от коронавируса. Фото: PR НТВ

Пятая стройка у поющего попугая в костюме «вырви глаз». Хотя подобным нарядом в современном толерантном мире уже мало кого можно удивить.

«Новогодняя маска» на НТВ
Платье попугая смело может претендовать на статус дизайнерского. Фото: PR НТВ

Раз уж затронута тема животных, то в номинации «Новогодний дизайн» побеждает Первый канал. Здесь уже давно назревало желание разбавить компанию белок-болтушек и вот — Жираф!

«Нет ничего более нелепого и несуразного, чем жираф в сугробе — этот странный образ чудесно перекликается с общим настроением в уходящем году», — поделился с Teleprogramma.pro руководитель дирекции кинопостпродакшн Первого канала Антон Ненашев.

И добавить-то нечего. Какой год, такие и шутки.

Новогоднее настроение на Первом канале
Жираф на тюбинге как символ уходящего года. Фото: Первый канал

Мы не могли обойти стороной в нашем рейтинге трансформацию Бабы-яги. Ее решили приукрасить в студии «Модного приговора» на Первом канале. Александр Васильев, Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина знают, как из любой Яги сделать среднестатистическую россиянку.

«Модный приговор» на Первом канале
Героине предновогоднего выпуска предстоит трансформироваться. Фото: Первый канал

О секретах трансформации знают и в другом шоу канала.

«Мы решили в этом году не снимать новогодний выпуск. Не тот год, нет настроения и, честно говоря, нет сил. Но чтобы не оставлять зрителей без праздника, мы нашли на итальянском телевидении музыкальное вечернее шоу, которое чем-то напоминает «Вечерний Ургант». Это и будет новогодний подарок всем нашим друзьям!», — признался Иван Ургант.
В общем, если вы не представляете, как Виктор Васильев выглядит с длинным волосом, и что поможет превратить харизматичного Урганта в преподавателя консерватории, то шоу с итальянским акцентом ответит на все вопросы.
«Вечерний Ургант» на Первом канале
Новогодний «Вечерний Ургант» стилизован под итальянское шоу. Фото: Первый канал

Смотрите также

Тэги

"Вечерний Ургант"Алексадр ВасильевВиктор ВасильевИван УргантМодный приговорНадежда БабкинаНовый год 2021НТВ