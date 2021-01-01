Поющая Селедка под шубой и жираф на тюбинге — новогодние шоу, которые мы заслужили

Уходящий год был богат на события, в большинстве своем со знаком минус. Мы так привыкли к потрясениям, что уже ничему не удивляемся. Мы сжились с коронавирусом и освоили уроки на «удаленке», исколесили Россию и научились все объяснять фразой: «ну а что, 2020-й же?».

И, казалось бы, нас уже ничем не удивить, но последняя ночь года постаралась. Поздравляли россиян с уходящим годом Селедка под шубой, мужчины-цветы и жираф на тюбинге.

Ну а что, 2020-й же! Какой год, такие и шутки.

Teleprogramma.pro сделала обзор самых удивительных персонажей новогодней ночи.

Безусловный лидер нашего рейтинга и «любимка» всей редакции Teleprogramma.pro – поющая Селедка под шубой. Но не та, что на столе (хотя ее мы тоже очень уважаем), а та, что будет развлекать россиян в новогоднюю ночь на НТВ.

Телеканал решить пустить на сцену героев популярного шоу «Маска». Так что можно одновременно Селедку и слушать, и кушать.

Раз уж мы начали с еды, то в топку все диеты, вторая строчка в нашем рейтинге у капкейка. И все шансы потеснить селедочку.

А на третьем месте красавец-пряник. Или красавица? Ведь по правилам шоу предстоит угадать, кто из артистов скрывается внутри.

Четвертая позиция у танцующей коробки на ножках и дяденек с букетами вместо головы. Костюмы могут стать отличным оружием против ковида. Когда ты в кубике, другому кубику никак не подойти ближе, чем на метр. А в цветы коронавирус и сам не полезет.

Пятая стройка у поющего попугая в костюме «вырви глаз». Хотя подобным нарядом в современном толерантном мире уже мало кого можно удивить.

Раз уж затронута тема животных, то в номинации «Новогодний дизайн» побеждает Первый канал. Здесь уже давно назревало желание разбавить компанию белок-болтушек и вот — Жираф!

«Нет ничего более нелепого и несуразного, чем жираф в сугробе — этот странный образ чудесно перекликается с общим настроением в уходящем году», — поделился с Teleprogramma.pro руководитель дирекции кинопостпродакшн Первого канала Антон Ненашев.

И добавить-то нечего. Какой год, такие и шутки.

Мы не могли обойти стороной в нашем рейтинге трансформацию Бабы-яги. Ее решили приукрасить в студии «Модного приговора» на Первом канале. Александр Васильев, Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина знают, как из любой Яги сделать среднестатистическую россиянку.

О секретах трансформации знают и в другом шоу канала.

«Мы решили в этом году не снимать новогодний выпуск. Не тот год, нет настроения и, честно говоря, нет сил. Но чтобы не оставлять зрителей без праздника, мы нашли на итальянском телевидении музыкальное вечернее шоу, которое чем-то напоминает «Вечерний Ургант». Это и будет новогодний подарок всем нашим друзьям!», — признался Иван Ургант.

В общем, если вы не представляете, как Виктор Васильев выглядит с длинным волосом, и что поможет превратить харизматичного Урганта в преподавателя консерватории, то шоу с итальянским акцентом ответит на все вопросы.

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