Танец от Пухляша и полет на шарах: группа Little Big появится в «Новогодней ночи на Первом канале»

Группа Little Big уже давно популярна среди молодежи, но в уходящем 2020 году этот коллектив прогремел на весь мир. Илья (Ильич) Прусикин и Софья Таюрская, а также другие члены группы с заводным танцором Дмитрием Красиловым, которого все зовут Пухляш, должны были представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс не состоялся. А вот новый хит Uno стали петь в каждом уголке страны и за границей.

В этом году ребята из Little Big впервые снялись в шоу «Новогодняя ночь на Первом канале». Зрители смогут увидеть красивое представление. Пухляш станцует свой знаменитый танец, а его коллеги смогут полетать на диско-шарах. Хоть группа и не поехала в Роттердам, где должен был пройти конкурс, они выступили на главной сцене страны.

Также зрителей Первого канала ждут выступления Лолиты Милявской, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и другие селебрити, а Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Лариса Гузеева и Алла Михеева будут ведущими вечера.

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