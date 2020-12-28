Пайетки, люрекс, рюши: Юдашкин представил коллекцию вечерних платьев для Нового года

Модельер рассказала о том, в чем встретить год металлического Быка на передаче «Модный приговор».

Валентин Юдашкин не так давно отпраздновал день рождения. Маэстро исполнилось 57 лет. Как известно, несколько лет назад у него диагностировали рак, но он успешно борется с болезнью. Даже во время карантина модельер не переставал работать. Он трудился над эскизами новых нарядов. Не все модные показы в этом году состоялись из-за пандемии коронавируса. Однако возможность побывать на показе Юдашкина зрителям подарила передача «Модный приговор».

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В праздничном выпуске появился маэстро и модели, которые продефилировали по подиуму. На девушках были наряды в черных, золотых и серебристых тонах. кутюрье создал как пышыне бальные платья, так и короткие с воланами и рюшами. Некоторые образы были усыпаны пайетками. Не обошлось и без струящихся платьев в пол с эффектом мерцания.

«Мода 90-х, но прочтение сегодняшнего дня», — отметил Юдашкин. «Все будем дома, маленькая компания, но я бы хотел, чтобы даже дома мы вылезли из спортивных костюмов и сели за стол хотя бы по пояс в красивом пиджаке, в красивой бабочке, люрексе», — заметил он.

Модельер посоветовал залезть в гардероб и перебрать все вещи. От ненужных он рекомендовал избавиться, а любимые наряды использовать, дав им свою жизнь. Ему понравился серебристых пиджак с люрексом, в котором был ведущий Александр Васильев. Похожий жакет надела и надежда Бабкина, сочетав его с широкими брюками и туфлями на шпильке.

Поклонники восхитились коллекцией маэстро. «Красиво! Все хороши, я бы в черном, с рукавами воздушными», «Роскошь роскошная», «Каждое платье — шедевр», «В таких только блистать», — прокомментировали пост подписчики.

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