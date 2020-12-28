Бородина в слезах, а Бузова встретится с Третьяковым: как снимали финальный выпуск «Дома-2»

Телестройка прекратит выходить в эфир на ТНТ после 30 декабря.

2020-й ознаменовался не только приходом пандемии, но и событием, которое можно отнести к разряду нереальных. В декабре на ТНТ вдруг объявили о закрытии реалити-шоу «Дом-2».

«Как? Почему? Не может быть?!» — писали шокированные поклонники в Сети.

Сколько раз многие мечтали, чтобы шоу поскорее прикрыли, но 17 лет работы и стабильно высокие рейтинги не оставляли шансов. И вдруг точка.

Финальный выпуск уже отснят и выйдет в эфир 30 декабря в 22:00. Над последним аккордом потрудились на славу: на телестройке присутствовали первые выпускники Роман Третьяков, Дарья Пынзарь, Степан Меньщиков и многие другие.

Все они пришли в студию, чтобы сказать теплые слова и подбодрить тех, кто сегодня живет на периметре. За 17 лет шоу стало больше, чем просто реалити. На глазах у всей страны участники строили семьи, женились и разводились, рожали детей и становились настоящими звездами.

Через школу шоу прошли многие нынешние селебрити с многомиллионной аудиторией подписчиков: Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева, Ольга Бузова.

Ольга Бузова и Ксения Бородина подведут итоги. Тем, кто сегодня на шоу – вручат призыв в специальных номинациях: «Событие года», «Танец года», «Романтика года», «Свидание года», «Пара года» и других.

Говоря последние слова, Бородина не смогла сдержать слез, а Ольга Бузова подарила участникам и гостям свою песню.

Финальный двухчасовой выпуск «Дома-2» 30 декабря в 22.00 на ТНТ

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