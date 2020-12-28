Последний в 2020 году «Модный приговор»: как стилисты переодевали Бабу-ягу и исполняли заветные желания

Рассказываем о выпусках, которые покажут в эфире Первого канала с 28 по 30 декабря.

Мечта – увидеть настоящего Дениса Клявера!

Понедельничный выпуск начнется с показа парижской коллекции народного художника России Валентина Юдашкина. На «Модном приговоре» уверены, что мечты должны сбываться.

Виктория Бирюкова прошла нелегкий путь: победила онкологию. Во время борьбы с болезнью она дала себе обещание, если выкарабкается, будет до конца жизни помогать тем, кто попал в беду. Вот уже три года изо дня в день Вика исполняет мечты детей и их родителей. Она лучше любого Деда Мороза. Пришло время исполнить Викину мечту.

Много лет она мечтала оказаться на главном подиуме страны. В студии «Модного приговора» соберутся мамы детей, чтобы сказать Вике спасибо. У каждой из этих мам свой путь преодоления: бесконечные обследования, операции, реабилитации. И они точно знают, стоит позвонить Вике в любое время суток, она обязательно придет на помощь.

Мамы уверены, Вика заслуживает новогоднего чуда как никто другой. В студии «Модного приговора» исполнились сразу три мечты Виктории: она увидела любимого исполнителя Дениса Клявера, объявила сбор подарков для деток в онкоцентре, а также невероятно преобразилась.

Каждый год Маша загадывала желание – стать главной героиней программы «Модный приговор»

Конкурс «Евровидение» в этом году отменили, но никто не помешает устроить музыкальный праздник прямо в студии «Модного приговора». В программе выступления Ани Лорак, Владимира Широкова, поздравление от короля эстрады, а также специальный репортаж из села Бураново.

Известный фотограф Владимир Широков обратился на «Модный приговор» за помощью. В преддверии Нового года он хочет исполнить главную мечту своей боевой подруги Марии Толстухиной. Владимир знаком с Марией еще со времен конкурса «Евровидение 2012». Тогда бабушки из села Бураново заняли второе место. А Маша была их директором и главной поддержкой.

Владимир сразу заметил: «Маша одевается ужасно! Ощущение, что она ходит по полю с ведром картошки и раскидывает ее. У всех складывалось впечатление, будто она одна из этих самых бабушек. Она — красивая женщина, лицо Ижевска, ее все знают, да ей еще замуж нужно выйти. А она одевается чудовищно!»

Каждый год Маша загадывала желание – стать главной героиней программы «Модный приговор», писала на бумажке и прятала ее под подушкой. Пришло время исполниться Машиной мечте.

Самая нестандартная героиня года

В среду Надежда Бабкина и ее коллектив порадуют зрителей премьерой песни. А после модный суд займется делом нестандартной героини. Дело в том, что она – настоящая Баба-яга.

Ее муж лесовод Игорь уверен – жена перестала стараться не только для него, но и для себя. Они встретились десять лет назад, и, несмотря на слой грима и костюм Бабы-яги, Игорь влюбился. С тех пор супруги не расстаются. Но три года назад Татьяна завела коз и махнула на себя рукой. Она старше его на 16 лет, а Игорю перестало хватать страсти, сексуальности, яркости. Татьяна утверждает, что в жизни она – «грустный клоун».

«Когда я в образе, то могу быть хулиганкой, делать, что вздумается, выглядеть, как хочется, а вне сцены мне эти чувства недоступны!» Интерес к одежде у нее практически пропал, ей гораздо больше нравится возиться с козочками. И хотя муж гораздо моложе, она совершенно его не ревнует: «Он в лесу целыми днями, к кому ему там подкатывать, к белкам?»

Но внутри понимает, что разница в возрасте слишком очевидна, Игоря все чаще принимают за сына или племянника, но никак не за мужа. Поддержать Татьяну пришла главная Баба-яга страны.

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