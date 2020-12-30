Яркие и неожиданные костюмы и образы девятого сезона шоу «Голос»

В «Голосе», конечно, важны прежде всего вокальные данные, но можно, даже не обладая уникальными связками, поразить публику - например, стильно или необычно одеться.

В девятом сезоне таких стиляг было предостаточно, причем не только среди конкурсантов.

Горячая и пластичная Фантине Притула — девушка из Москвы с доминиканскими корнями, пожившая с родителями даже в Австралии, — стала украшением проекта. Не только длинные ноги и очаровательная улыбка, но и костюмы вокалистки каждый раз ослепляли публику.

Очень неожиданным и эффектным получился поединок кубинца Ранди Хунко и армянина Гора Испиряна, исполнивших песню Майкла Сембелло Maniac в вырвиглазных джинсово-леопардовых костюмах.

Одним из самых необычных костюмов этого сезона, безусловно, стала парадная военная форма служащего первого отдельного Семеновского полка в Москве Василия Пасечника. Можно смело сказать, что мундир, в котором парень дебютировал в «Голосе», принес ему удачу.

Тюрбан и расшитое каменьями платье вместе с красными ботфортами помогли Лейле Мурадовой из команды Сергея Шнурова преодолеть этап поединков.

Хит группы Genesis I Can’t Dance Кристина Королькова исполнила на высокой платформе и в переливающемся всеми цветами радуги наряде, похожем на чешую сказочной рыбы. Увы, смелый наряд не помог вокалистке преодолеть этап нокаутов.

Весь сезон Сергей Шнуров эпатировал публику: цеплял рэпера Басту, демонстративно «засыпал» во время академичных номеров, поставленных Валерием Сюткиным, а на один из выпусков нокаутов и вовсе явился в поварском колпаке.

«Голос». Финал 30 декабря в 21.30

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