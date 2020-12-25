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Возлюбленный Бузовой Дава назвал имя победительницы шоу «Пацанки»

Пятый сезон завершился весьма непредсказуемо.

Возлюбленный Бузовой Дава назвал имя победительницы шоу «Пацанки»
Дава. Фото: Global Look Press

Стало известно имя победительницы пятого сезона шоу «Пацанки». За этот титул боролись сразу четыре девушки — Бэлла Кузнецова, Ксения Прокофьева, Анастасия Петрова и Костья Купер, а ведущим финального выпуска стал возлюбленный Ольги Бузовой — Дава.

В финальном выпуске были награждены сначала те, кто покинул шоу на предыдущих этапах. Позже началась уже борьба за первое место. Первой четверку претенденток покинула Бэлла Кузнецова. Организаторы вручили ей утешительный приз – это был сертификат на сумму 100 тысяч рублей для обучения в бизнес-школе.

Третьей стала Ксения Парфенова. А борьбу за звание победительницы шоу продолжили лучшие подруги Костья Купер и Анастасия Петрова. Хотя многие фанаты проекта считали, что победу одержит Костья, судьи решили, что ее достойна Анастасия.  Именно эту девушку в последнее время все чаще замечают в окружении Димы Билана.

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