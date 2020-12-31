«Новогодний парад звезд» и «Уральские пельмени»: что покажут зрителям каналы в праздничную неделю

Вы когда-нибудь видели оживший салат оливье? Больший эффект неожиданности может произвести только селедка под шубой. Именно эти персонажи появятся на наших каналах в новогоднюю ночь.

В праздничную неделю отечественное телевидение подготовило для своих зрителей интересную программу. Помимо традиционных «Новогодних огоньков», жители России и постсоветского пространства увидят премьеры новых фильмов и телепроектов. Teleprogramma.pro рассказывает о самых интересных из них.

31 декабря

«Ирония судьбы, или с Легким паром» на Первом канале, 19:20

Каждый год 31 декабря наши люди… Нет, ходят не в баню, а смотрят новогоднюю комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром». Причем эта традиция существует уже на протяжении 45 лет. Ведь картина была создана в 1975 году, а первый показ для телезрителей прошел 1 января 1976-го. В основу киноленты легла пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, написанная в 1969 году, которая к тому времени с успехом шла в нескольких советских театрах.

Но именно киноверсия стала легендой, а фразы, прозвучавшие в ней, ушли в народ: «Какая гадость эта ваша заливная рыба», «Вы думаете, я легкомысленная?», «Поживем – увидим»…

Зрители просто не могли остаться равнодушными к истории 36-летнего Жени Лукашина, который после энного количества алкоголя, употребленного в бане, улетел в Ленинград и встретил там любовь всей своей жизни – 34-летнюю учительницу литературы Надю. Однако многие искренне сочувствуют ревнивому Ипполиту, которого как раз и подвел синдром Отелло. Впрочем, от судьбы действительно не уйдешь… Не меньше сочувствия у зрителей вызывает другая пострадавшая сторона — Галя.

Кстати, Катаняны, о которых Галя и Женя упоминают в начале картины, на самом деле являлись близкими друзьями Эльдара Рязанова. С Василием Катаняном режиссер снял ряд документальных фильмов. Эту фамилию можно также услышать еще в ряде лент мастера.

«Супердискотека 90-х» от «Радио Рекорд» на канале «Пятница», 21: 30

За два с половиной часа до Нового года зрители смогут перенестись в лихие 90-е на машине времени. Такое увлекательное путешествие им устроит канал «Пятница». Так, в супердискотеке 90-х, которую покажут на этом телеканале, примут участие кумиры прошлых лет и нашего детства : группы «Отпетые Мошенники», «Вирус», «Краски», Данко, t.A.T.u., певица Света, Акула, Scooter и многие другие исполнители.

«Новогодний парад звезд» на канале Россия, 20:20

Посмотреть, как Елена Воробей учит новоиспеченного отца Евгения Петросяна справляться со своими отцовскими обязанностями, а Елена Степаненко – родителей России, как не сойти с ума во время домашнего обучения детей, можно будет в передаче «Новогодний парад звезд» на канале «Россия». Юрий Стоянов и Николай Басков в юмористических куплетах подведут итоги уходящего года, а юморист Ефим Шифрин в образе Остапа Бендера даст расклад на следующий год. В передачу придет и символ наступающего года – огненный Бык.

Но самый главный сюрприз для зрителей — это появление ожившего Оливье, Сочного цитруса и Бутылки шампанского. Эти роли исполнят Юрий Аскаров, Юрий Рост и Стас Костюшкин.

«Новогодняя маска» на НТВ, 00:00

Бутылка шампанского придет в новогоднюю ночь и на канал НТВ. Правда, это будет уже не Стас Костюшкин, а один из участников праздничного шоу «Новогодняя маска», имя которого пока не разглашается.

А чтобы быть готовым ко встрече с Селедкой под шубой, Пряником, Мишкой на севере и другими не менее колоритными персонажами проекта, нужно будет снова же выпить шампанского или еще чего-нибудь покрепче.

Кто ничего не понял, напомним, что весной канал НТВ показывал шоу «Маска», в рамках которого 12 артистов в костюмах Льва, Яйца, Тучи, Волка и других не менее ярких нарядах исполняли разные песни измененным голосом. И зрители должны были догадаться, кто есть кто. В итоге победителем проекта стал Анатолий Цой. Также в шоу принимали участие Лариса Долина, Влад Топалов, Лена Катина и многие другие артисты.

Эта же компания появится и в «Новогодней маске», также к ним присоединится вышеупомянутая Селедка под шубой и еще 9 загадочных персонажей. Кроме того, с Новым годом зрителей поздравят и представители жюри шоу: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Будет интересно!

«Новогодний голубой огонек — 2021» на канале Россия, 00:00

Какой Новый год без традиционного «Голубого огонька» на канале «Россия»? Тем более что он рассчитан на все поколения зрителей. Если дедушки и бабушки с удовольствием послушают Софию Ротару и Валерия Леонтьева, мамы и папы – Анжелику Варум и Леонида Агутина, то специально для молодежи выступят Егор Крид и Zivert. А вообще хорошая песня не имеет возрастных границ.

В концерте прозвучат как ретро-шлягеры, проверенные временем, например, песни «Сибирские морозы», Besame mucho, «Последняя электричка», «Снежинка», так и состоятся премьеры новоиспеченных композиций. Так, с новыми песнями выступят дуэты Григорий Лепс и Хибла Герзмава, Игорь Крутой и Димаш Кудайберген.

В концерте также примут участие Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Ефим Шифрин, Александр Ревва, группа «Руки вверх», Artik & Asti, Эмин, Юлия Савичева, Зара, Александр Панайотов, Алексей Воробьев и многие другие артисты.

Кстати, зрителей ожидает еще один сюрприз – появление эффекта «дополненной реальности», который оживит картинку и добавит ощущение магии.

«Новогодний маскарад» на Первом канале, 22:30

Владимир Винокур предстанет в образе Мистера Икса, Валерия Ланская перевоплотится в Людмилу Гурченко, а Стас Михайлов попадет в настоящий цветник. Григорий Лепс же адресует свое музыкальное обращение женщине, «не забывшей его». С этими и другими артистами зрители проведут Новогоднюю ночь на Первом канале.

Создатели «Новогоднего маскарада» на главном федеральном канале страны помогут россиянам и другим жителям постсоветского пространства вместе с любимыми артистами совершить путешествие по разным уголкам зимней Москвы: от ГУМа до ВДНХ, от Камергерского переулка до Патриарших прудов. Некоторые мини-клипы были сняты в павильонах «Мосфильма».

В этом году юмор стал самым главным спасением от всех переживаний и невзгод. Поэтому в Новогоднюю ночь радовать зрителей будут самые веселые ведущие страны: Иван Ургант, Алла Михееева, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева. К ним присоединится и ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева, которая покажет квест, как во время закрытия границ попасть из Италии в Москву.

«Уральские пельмени» на СТС – весь день

31 декабря телеканал СТС посвятит юмору целый день. Так, в последний день уходящего года зрители смогут стать участниками марафона шоу «Уральские пельмени». Поздравлять их будут семь гномов — юмористов и взлохмаченный Дед Мороз с черной бородой в майке и штанах-трениках. Как шутят сами юмористы: «Какой год, такой и Дед Мороз». А вот Белоснежка не придет…

Зато не обойдется и без праздничных тостов. Так, «Пельмени» мысленно выпьют со своими телезрителями за то, чтобы самоизоляция существовала только в туалете, а положительный результат показывали только тесты на беременность.

Праздничные выпуски шоу «Уральские пельмени» под названиями «Дело пахнет мандарином» и «Заливной огонек» будут показаны 31 декабря в 23. 00 и 00. 45

«Пой без правил» на ТНТ 01:00

В новогоднюю ночь зрители смогут увидеть концерт победителя конкурса «Пой без правил».

Напомним, канал ТНТ придумал конкурс с участием топовых артистов, в котором им предстояло петь, танцевать и выполнять всяческие трудные задания, придуманные ведущими. За право выступить с сольником боролись Полина Гагарина, Zivert, Artik&Asti, Тима Белорусских, Niletto и другие популярные артисты. Концерт музыканта, который смог обойти всех своих соперников, зрителя увидят в час ночи.

Сериал «Друзья», мультсериал «Маша и Медведь» на канале «Супер», 00:00 и с 7:00 до 23:00

Для тех родителей, кому нужно занять детей днем 31 декабря, телеканал «Супер» придумал выход – марафон анимационного сериала «Маша и Медведь». Мультик будет идти с 7 часов утра до 11 часов вечера. Заодно папы и мамы, которые в это время будут нарезать салаты, вспомнят детство. Разве можно остаться равнодушным к теме трогательной дружбы юной хулиганки Маши и циркового Медведя, прощающего все ее выходки?

А шумная компания молодежи может скоротать Новогоднюю ночь за просмотром сериала «Друзья» — о приключениях шести приятелей, живущих вместе в нью-йоркской квартире. Сериал стартует ровно в полночь.

1 января

«Песня года» на канале «Россия 1» января и 2 января – 12:40 и 13:05

Знаменитые строчки: «Песне ты не скажешь: «До свидания», песня не прощается с тобой» прозвучат на канале «Россия» уже в первый день Нового года. Музыкальный фестиваль радует поклонников музыки уже на протяжении 40 лет и не собирается сдавать позиции. Это своего рода подведение итогов года и возможность увидеть на одной сцене целую плеяду знаменитых артистов. Так, в традиционном концерте примут участие Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Диана Арбенина, Тамара Гвердцители, группа «Иванушки International» и многие другие музыканты.

Кстати, рекордсменом по числу собранных цветов в последние три года проведения мероприятия является казахстанский певец Димаш Кудайберген, который завоевал также китайский рынок, приняв участие в конкурсе «I am singer». У Димаша армия фанатов по всему миру, есть клуб поклонников и в Москве. Почитатели творчества певца называют себя dears, что обозначает «дорогие».

Фильм «Одесский пароход», 16: 30

1 января телеканал «Россия» покажет фильм Сергея Урсуляка «Одесский пароход», в основу которого легли юмористические рассказы писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Герои картины, действие которой происходит в 70-х годах, — простые одесситы. Вот члены экипажа самолета, которые интересуются у пассажиров, как же безопасным способом посадить воздушное судно. А вот буфетчица, намеревающаяся встать за штурвал парохода. А это строгий отец в исполнении Владимира Машкова, пытающийся заставить сына постичь азы арифметики с помощью яблок.

В съемках ленты приняли участие Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук и многие другие знаменитые актеры.

В картине также сыграл и сам Жванецкий, ушедший из жизни в конце прошлого года. Вспомните Мастера!

Со 2 по 5 января на канале «Россия» также покажут еще один знаменитый фильм Сергея Урсуляка «Ликвидация», который, несомненно, привлечет зрителей захватывающим сюжетом и звездным актерским составом. Так, в киноленте снялись Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Константин Лавроненко, Светлана Крючкова.

Фильм «Последний богатырь»: 21: 20 (повтор 2 января в 15:30)

С 1 января в российский кинопрокат выходит фильм «Последний богатырь — 2: корень зла». А канал «Россия» предлагает зрителям посмотреть первую часть ожидаемой картины, по сюжету которой участник телешоу «Битва магов» Иван попадает в сказочный мир Белогорья, где водятся настоящие богатыри, водяные, Леший, Баба-Яга. И конечно, живет Василиса Премудрая…

В фильме снялись Виктор Хориняк, Александр Семчев, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Сергей Бурунов и многие другие известные актеры.

Фильм «Заповедник» на канале «Россия 1», 23:10

1 января на телеканале «Россия» состоится премьера картины «Заповедник» Анны Матисон по одноименному произведению Сергея Довлатова. Главную роль сыграл актер Сергей Безруков, кстати, в картине собственной жены.

Действие романа, по сюжету которого виртуозный гитарист Константин, переживающий финансовый и личный кризис, сбегает от проблем в заповедник «Михайловское», происходит в наши дни. Там герой, чья жена и дочь собираются уехать в Канаду, пытается переосмыслить свою жизнь.

Сергей Безруков рассказал, что не играл Сергея Довлатова, а создавал совершенно отдельный образ человека, не умеющего загонять свое творчество в рамки, выставляемые людьми, от которых зависит принятие решений.

2 января

«Золотой граммофон» на Первом канале, 21:20, в онлайн-кинотеатре МТС

Традиционно на Первом канале будет показана телеверсия церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Кроме того, впервые мероприятие будет транслироваться и в онлайн-кинотеатре МТС. Вести церемонию по традиции будут Иван Ургант и Сергей Светлаков.

В концерте, организованном «Русским радио», примут участие Николай Басков, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Юлианна Караулова, Макс Барских, «Руки Вверх!», Артем Качер. Заветную статуэтку впервые получат Zivert, Anivar, Ханна, Niletto, Мари Краймбрери, Slider & Magnit.

Организаторы премии обещают, что современные технологии позволят воссоздать на экранах любую реальность: от стеклянной лестницы в небо в выступлении Николая Баскова до той самой чугунной ванны Марии Краймбери, из-за которой отказалась выходить на сцену Светлана Лобода. Напомним, певица не захотела принимать участие в «Золотом граммофоне», поскольку, по ее мнению, ее номер напоминал номер Марии. Да и к тому же в программе вечера они были расположены рядом.

Впрочем, зрителей ожидает масса других фееричных выступлений звезд.

3 января

Новогодний выпуск программы «Три аккорда» на Первом канале, 21:20

На Первом канале покажут праздничный выпуск шансон-шоу «Три аккорда». А вообще в этом проекте можно увидеть все разнообразие музыкальных направлений: городской романс, авторская песня, кинохиты, песни русской эмиграции начала XX века.

В пятом выпуске принимали участие Александр Яцко, Сергей Маховиков, Леонид Серебренников, Альбина Джанабаева, Нонна Гришаева, Айя, Ирина Медведева, Родион Газманов, Сергей Минаев, Нина Шацкая.

Возможно, в праздничном шоу появятся и участники прежних циклов передач. Например, однажды на автора этих строк большое впечатление произвел актер Игорь Миркурбанов, принимавший участие в самом первом выпуске, еще в 2014 году.

Шерлок Холмс» с Бенедиктом Камбербэтчем на канале «Пятница», 20:00 (показ до 24 января)

В период праздников зрителей канала «Пятница» ждет показ сериала «Шерлок» — о знаменитом герое Артура Конана Дойля Шерлоке Холмсе. Главную роль в фильме о мастере дедукции сыграл блистательный британский актер Бенедикт Камбербэтч. Кстати, вы слышали последнюю новость? Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Интересно, что бы на это сказал сам Шерлок Холмс?

4 января

Документальный фильм BBC Perfect Planet (Идеальная планета) на канале «Пятница», 14:00

На телеканале «Пятница» состоится премьера нового пятисерийного документального фильма BBC и Discovery «Идеальная планета». Это увлекательное кинопутешествие по разным уголкам земли и рассказ о их обитателях: от острова Элсмира с его белыми волками до Камчатки с ее медведями. А еще это большое исследование о том, как погода, океанские течения, солнечная энергия и вулканы — формируют и поддерживают огромное разнообразие жизни на нашей планете.

Последний эпизод цикла рассказывает о драматическом влиянии человека на природу. Многие философы считают, что это одна из глобальных причин появления коронавируса. В роли рассказчика выступит знаменитый ведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. Фильм снимался четыре года в 31 стране мира.

Смотрите фильмы в онлайн-кинотеатре МТС все новогодние каникулы

Те, кто не хочет смотреть телевизор, может включить онлайн-кинотеатр МТС ТВ. Эксперты видеоплатформы предлагают своим зрителям более десятка подборок фильмов на самые разные тематики.

Например, в цикл лучших картин уходящего года вошли такие ленты, как «1917», «Джентльмены», «Вивариум», «Форд против Феррари», «Вперед».

Интересна подборка фильмов о том, что «НЕ произошло в 2020 году», куда включены научно-фантастические, постапокалиптические картины и боевики, среди которых: «5-я волна», «Штурм Белого дома», «Планета обезьян: Революция», «Дефолт».

В новогодние каникулы будет актуальна подборка фильмов о вечеринках. Например, можно вспомнить ленты «Американский пирог», «Очень плохие девчонки», «Рейв», «Одноклассники». В список жизнеутверждающих фильмов вошли картины «1+1», «Шоколад», «Письма к Джульетте», «Как Майк. Кроме того, зрители получат возможность выбрать фильмы из подборки о путешествиях во времени («Назад в будущее», «Разлом времени», «Тайна дома с часами») и картины о дальних уголках России.

Teleprogramma.pro поздравляет своих читателей с Новым годом и надеется, что наша общая телевизионная подборка была вам полезной!

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