«Родила ребенка восемь лет назад»: Алексей Кабанов перестал скрывать связь с девушкой-диджеем

Солисту группы «Корни» пришлось сдать ДНК-тест на отцовство. Долгие годы он скрывал от жены бывшую пассию, которая теперь утверждает, что родила от него сына.

Алексей Кабанов является участником группы «Корни». Он не скрывает, что встречался с поклонницами во время гастролей. Не удивительно, что свадьбу завидного холостяка в 2013 году обсуждали в светских кругах. Его избранницей стала Розалии Коноян, которая уже спустя год подарила ему дочку Алису. Артист же проявил себя, как заботливый отец и любящий муж. Однако год назад он поскандалил с домработницей, а теперь неожиданно признался в изменах.

больше по теме Домработница Алексея Кабанова заявила, что певец три дня удерживал ее в карцере За причиненный ущерб женщина потребовала компенсацию в размере одного миллиона рублей.

В новом выпуске шоу «На самом деле» в студию пришла диджей Анна Харитонова. Она призналась, что у нее был роман с певцом, когда тот начал встречаться с будущей женой. Более того, девушка родила ребенка. Она утверждает, что отцом мальчика является Кабанов. По словам героини, певец знал про наследника.

«Я родила ребенка восемь лет назад от Алексея Кабанова. Я ему говорила об этом, но он не выходит со мной на связь, везде меня заблокировал», — поделилась Анна.

Она рассказала, что познакомилась с артистом на музыкальном фестивале. Харитонова не стала скрывать, что была его поклонницей и сама предложила ему встретиться после мероприятия. По словам девушки, артист бросил трубку и перестал с ней общаться, когда ему сообщила о беременности. Анна не стала скрывать, что у нее параллельно был роман с другим мужчиной Андрианом. Она стала жить с ним, обманув нового избранника, что ребенок от него. Они поженились, но потом Адриан усомнился в отцовстве, прочитав переписку жены с Кабановым.

Певец тоже пришел в студию. Он не стал скрывать: у него была интимная близость с Анной. При этом артист подчеркнул, что его интрижка с диджеем была до встречи с Розалией. Проверка на полиграфе показала, что Алексей солгал говоря, что не знал о беременности любовницы. А Адриан рассказал, что проводил тест-ДНК и результат его поразил. Он узнал, что мальчик не его сын. Эксперты выяснили, что у Анны был роман с еще одним мужчиной по имени Семен. Только после этого ведущий огласил результаты ДНК-теста на отцовство.

«Вероятность того, что Алексей Кабанов отец этого ребенка составляет 0%», — сказал Тимур Еремеев.

Как оказалось, Харитонова недавно позвонила жене певца и потребовала денег. «Помимо двух миллионов рублей она просила еще часть недвижимости», — отметил сам артиста. Так, гости в студии пришли к выводу, что девушка просто хотела обмануть Алексея ради меркантильных интересов.

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