«Никаких других площадок не обсуждалось»: Рустам Солнцев прокомментировал слухи о переезде «Дома-2»

«Слухи о смерти «Дома-2» оказались сильно преувеличенными», — думают многие поклонники знаменитой телестройки. В прессе появилась информация, что скандальная передача, выходившая на телеканале ТНТ, возродится на другом канале или на онлайн-платформе.

По слухам, шоу может транслироваться на каналах холдинга СТС Медиа или на крупных видеоплатформах. Существует даже версия, что для участников проекта выделят специальный канал. Однако пока она не была подтверждена.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что на самом деле проект заморозили из-за низких рейтингов. И никакой канал или онлайн-кинотеатр не захочет дарить передаче вторую жизнь, учитывая размер расходов на ее содержание. Об этом Рустам рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«Информация поступает разная. Но то, что на канале ТНТ им всем сказали: «До свидания», — это факт, — поясняет Рустам Солнцев. Я вчера даже написал пост по этому поводу. Это же всегда так – хочется сразу впрыгнуть на другое место. Подобные слухи можно сравнить с тем, когда люди расстаются после долгих отношений. И из вредности им кажется, что вот прямо сейчас у них появятся новые романы. И один докажет другому, что он потерял».

— А что вам известно о предполагаемом переезде «Дома-2» в другой «теледом»?

— Я что-то слышал про разные каналы, начиная «Пятницей» и заканчивая каналом «Перец». Но «Дом-2» — это ведь такая махина… И даже в скромном варианте — это огромные деньги, которые нужно заплатить за каждую серию. «Дом-2» не имеет смысла, если его показывать раз в неделю или, например, раз в три дня. Это ежедневное шоу. При всем моем уважении к вышеупомянутым каналам, с которыми я время от времени сотрудничаю, у них просто не хватит денег содержать такой проект. И они сами это понимают.

— Ходили слухи, что проект может появиться на крупной видеоплатформе…

— Тогда это пиши пропало. «Дом-2» — это же не художественный фильм, их и так плоховато смотрели. Хотя говорят, что проект закрывается из-за конфликта канала с Роскомнадзором. Но на самом деле основная причина случившегося – низкие рейтинги. Их очень плохо смотрели! И с этим ничего нельзя поделать. Я вообще не представляю, на что они надеялись.

Когда я видел участников и ведущих, то думал: «Чуваки, вы плывете в старой, ржавой ванне, которую я и еще несколько человек когда-то построили. Чему вы радуетесь, если она уже наполовину заполнена водой?» У всех, значит, на телевидении все должно быть плохо, а эти товарищи плывут, рассекая волны. Но так не бывает.

— Думаете, у шоу еще есть надежда на воскресение?

— Никто ничего не знает. Я думаю, новая информация появится уже скоро. Поскольку они отмечают Новый год, на который позвали и меня. Но у меня своя работа, я пойду сниматься в одном проекте. Одна из представительниц шоу сказала мне: «Сказали всем: «До свидания!» и разошлись в одну сторону». И никаких других площадок никто не обсуждал. Если бы появился хоть намек на другую платформу, то об этом бы уже говорили.

— Что вы вообще думаете о закрытии шоу?

— Я дожил до этого момента. И мне странно это осознавать. Мне казалось, что финал шоу случится уже после моей жизни. Но это произошло, и это было ожидаемо. Только людей жалко. На этом проекте работало кучу народа, что им теперь делать, и куда идти?

Напомним, информация о закрытии шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ появилась 18 декабря. Предполагается, что последний выпуск передачи выйдет в эфир 30 декабря. Социальные сети тут же отреагировали на новость огромным количеством мемов из серии «В 2020 году произошло хоть что-то хорошее». Хотя поклонники шоу реально всплакнули…

Ведь проект «Дом-2», на котором пары строили свою любовь, продержался в эфире 16 лет. Для некоторых участников, например, Ольги Бузовой и Виктории Бони, он стал настоящим социальным трамплином. Уйдет ли передача в прошлое, или же выживет в новых условиях, покажет время.

Ну, а Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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