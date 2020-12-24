Что покажут в новогоднем выпуске шоу «Поле чудес»: без смешных подарков не обойдется

Программа выйдет в эфир 30 декабря в 19:45 на Первом канале.

Главный праздник года уже близко и телеканалы не устают создавать праздничное настроение для своих зрителей. Новогодние голубые огоньки буквально пестрят мишурой, шампанским и знаменитостями. Со сцены льются песни, тосты, пожелания.

В среду, 30 декабря, на Первом канале выйдет праздничный эфир капитал-шоу «Поле чудес». В этом году шоу отметило 30-летие, а сейчас новый повод поднять бокалы – Новый год.

Ожидается, что в передаче примет участие хозяин 2021 года – Бык. Животное, которому нет еще и полугода, специально привезли в Останкино. Правда, малыш уснул на три часа, отказавшись выходить на площадку. Сотрудникам шоу пришлось потрудиться, чтоб уговорить его поработать.

Так уж заведено, что ведущему передачи Леониду Якубовичу участники привозят самые разные подарки. Конечно, не обойдется без интересных презентов и в этот раз.

Брянские валенки ручной работы, коломенские виноградные улитки, домашняя пастила, павловопосадская выпечка, тур выходного дня в Удмуртию и даже «Альбом по искусственному осеменению крупного рогатого скота».

А ветеринарный врач из Ленинградской области и вовсе вручил Леониду Аркадьевичу двух курочек – чемпионок в своей породе, несущих «золотые яйца».

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