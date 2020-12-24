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Что покажут в новогоднем выпуске шоу «Поле чудес»: без смешных подарков не обойдется

Программа выйдет в эфир 30 декабря в 19:45 на Первом канале.

Что покажут в новогоднем выпуске шоу «Поле чудес»: без смешных подарков не обойдется
Фото: Первый канал

Главный праздник года уже близко и телеканалы не устают создавать праздничное настроение для своих зрителей. Новогодние голубые огоньки буквально пестрят мишурой, шампанским и знаменитостями. Со сцены льются песни, тосты, пожелания.

В среду, 30 декабря, на Первом канале выйдет праздничный эфир капитал-шоу «Поле чудес». В этом году шоу отметило 30-летие, а сейчас новый повод поднять бокалы – Новый год.

Ожидается, что в передаче примет участие хозяин 2021 года – Бык. Животное, которому нет еще и полугода, специально привезли в Останкино. Правда, малыш уснул на три часа, отказавшись выходить на площадку. Сотрудникам шоу пришлось потрудиться, чтоб уговорить его поработать.

Фото: Первый канал

Так уж заведено, что ведущему передачи Леониду Якубовичу участники привозят самые разные подарки. Конечно, не обойдется без интересных презентов и в этот раз.

Фото: Первый канал

Брянские валенки ручной работы, коломенские виноградные улитки, домашняя пастила, павловопосадская выпечка, тур выходного дня в Удмуртию и даже «Альбом по искусственному осеменению крупного рогатого скота».

Фото: Первый канал

А ветеринарный врач из Ленинградской области и вовсе вручил Леониду Аркадьевичу двух курочек – чемпионок в своей породе, несущих «золотые яйца».

Фото: Первый канал

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