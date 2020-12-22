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«Только я смылась»: узнав, что Наташа Королева уехала на остров, Тарзан бросился следом

Звездные супруги воссоединились в телепередаче «Племя».

«Только я смылась»: узнав, что Наташа Королева уехала на остров, Тарзан бросился следом
После скандала с изменой Наташа Королева и Тарзан воссоединились на острове. Фото: канал «Пятница!»

Стартовавшем на канале «Пятница!» выживалити-шоу «Племя» с первых же серий кое-что пошло не по плану. Героиней первых эпизодов стала певица Наташа Королева. По задумке программы, она уехала на африканский остров, где должна была прижиться в полудиком племени аборигенов. Помимо этого, у артистки была еще собственная цель — она хотела перезагрузиться на лоне природы после всех передряг 2020 года. Но ее план не сработал, так как уже во второй серии на остров вслед за женой приехал Тарзан.

«Я узнал у телеканала «Пятница», куда полетела моя половинка, и поехал за ней. Во взаимоотношениях, когда возникают кризисные ситуации, надо быть вместе, и вместе встречать удары судьбы!» — говорит Сергей Глушко.

Однако приезд благоверного супруга певицу, скорее, расстроил.

«Ну елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего… Появление Сереги было большим обломом!» — призналась Королева.

Чем закончится воссоединение мужа и жены в племени? Смотрите новые эпизоды шоу на «Пятнице» 22 и 23 декабря в 21:00.

Если вы пропустили первую серию с Наташей Королевой, то она уже доступна на сайте канала.

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