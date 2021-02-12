Закулисье шоу «Точь-в-точь»: как артистам накладывают грим, чтобы изменить до неузнаваемости

С 14 февраля на Первом канале начинается новый сезон проекта «Точь-в-точь». В рамках шоу известные российские артисты снова перевоплотятся в классиков и современников мира искусства. В передаче задействованы Анастасия Макеева, Митя Фомин, Доминик Джокер, Анастасия Спиридонова, Александр Панайотов и многие другие знаменитости. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках известного шоу перевоплощений.

Ведущим программы снова стал Александр Олешко. В состав жюри вошли Максим Галкин, Максим Аверин и Леонид Ярмольник, а вот четвертый представитель судейской коллегии по традиции будет меняться. В первом выпуске оценивать мастерство участников доверено Ирине Дубцовой.

Также зрители снова увидят третейского судью, который будет прятаться в тайной комнате во время каждого выпуска, а потом выставлять артистам свои оценки. Но главное слово — все же за жюри.

Максим Галкин: «Находясь в жюри, сидишь, как в теплой ванне»

Максим Галкин признается, что он не строгий судья, поскольку в одном из прошлых выпусков находился по ту сторону фронта. А значит, может понять, что чувствует каждый участник. К тому же, кому как ни одному из лучших пародистов страны знать, каково это – превратиться в другого человека.

«Когда был участником, то выходил на сцену каждый раз будто впервые – страшное дело. А тут сидишь, как в теплой ванне, и еще говоришь, где они ошиблись или хвалишь, — говорит Максим Галкин. — Важно, чтобы участники изображали действительно известных людей, с узнаваемыми манерами. А в этом сезоне таких номеров много».

В первом выпуске Максиму Галкину предстоит нелегкая задача. Кто-то из участников изобразит Примадонну российской эстрады и по совместительству его жену Аллу Пугачеву. И ему нужно будет не только догадаться, кто это, но и высказать свое мнение, удалось ли участнику шоу правдоподобно показать его близкого человека.

Сами артисты прибывают на студию «Мосфильм», где снимается проект, утром в день съемок, поскольку им предстоят репетиции и сложный грим.

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Вообще, над созданием образов трудятся не только гримеры, но и специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы. Скопировать голоса своих героев участникам помогает педагог по вокалу Марина Полтева.

Для превращения одних звезд в других используется сложный пластический грим из силикона. Перед началом первого выпуска с лиц участников сняли слепки, на основе которых затем можно будет изготовить практически любую маску. В среднем грим накладывается около пяти часов, в течении которых артистам нельзя разговаривать и двигаться.

Участница группы «2 Маши» Мария Зайцева: «Мне хотелось максимально побыть не в своей тарелке»

Однако мне все-таки удалось поговорить с некоторыми участниками на первых стадиях процесса грима.

«На подготовку к номеру дается меньше недели. К тому же у нас у всех свои плотные графики, — признается одна из участниц Мария Зайцева. — Но мы стараемся оставаться в форме».

Несмотря на все сложности, на участие в проекте певица согласилась сразу же, потому что ей было интересно попробовать себя в разных образах. Для Марии это новый актерский эксперимент.

«Мне хотелось максимально побыть не в своей тарелке. Понятно, что у каждого из нас есть свои любимые певцы и певицы. Но я хотела попробовать что-то максимально другое. — говорит Мария Зайцева.

Певец Александр Панайотов признается, что сначала сомневался в том, стоит ли вообще ему участвовать в проекте. Но потом все сомнения отпали. Быть может, мы увидим Александра и в женских образах? Пока это интрига шоу перевоплощений.

Гример Натэлла Ивлева: «Сложнее всего работать над безликими персонажами»

Главный гример проекта Натэлла Ивлева признается, что тяжелее всего превращать артиста в афроамериканца. И этой женщине можно верить. Натэлла работала на Универсиаде в Казани, чемпионатах мира по водным видам спорта, Азиаде в Астане (ныне Нур-Султане). Это она придумала 36 образов для актрисы Анны Ардовой в проекте «Одна за всех».

«А самый сложный грим – это когда в нем много фантастических деталей и когда нужно превращать участника в обладателя другого цвета кожи. Тогда нужно закрашивать и руки, и ноги, и шею – буквально все, — поясняет Натэлла.

Дополнительные сложности придают и татуировки. Ведь изобразить на теле различные знаки и художественные образы – это целое искусство.

«У одного из участников прошлых сезонов Никиты Преснякова было много татуировок. И сначала гримерам приходилось закрашивать его татуировки, а потом сверху изображать другие», — вспоминает гример.

По словам Натэллы, тяжелее всего создать «безликий» образ – то есть, образ человека без характерных внешних признаков. Лучше, если у него будут усы, борода, длинные волосы. В общем, гримерам приходится очень нелегко, когда не за что зацепиться.

Кстати, как говорит Натэлла, перед началом процесса перевоплощения артисты часто бывают недовольны. Ведь их обклеивают чем-то безликим. И представить, каким будет конечный результат, когда человек наденет парик и другие атрибуты образа, очень сложно. Поэтому сначала артисты пребывают в легком ужасе от увиденного. Потом же они успокаиваются и говорят, что похоже…

Анастасия Спиридонова: «Перевоплотиться в другого человека – это магия»

Одна из таких участниц, которая выражает свой восторг от работы гримеров, – это певица Анастасия Спиридонова. Teleprogramma.pro пообщалась с известной артисткой.

— Анастасия, вы дошли до финала проекта «Голос», стали победительницей шоу «Три аккорда». Зачем вам еще программа «Точь-в-точь»?

— Можно хорошо петь, быть неплохим актером, но показывать другого человека – это абсолютно другой талант. И ты не узнаешь, обладаешь ли им, пока не примешь участие в такой передаче. Ты можешь скопировать голос артиста. Но получится ли у тебя перевоплотиться в него полностью – это большой вопрос. Почувствовать себя другим человеком – в этом есть какая-то загадка и магия.

— А у вас есть образ мечты в этом проекте?

— Если честно, то я его уже сделала. Но, конечно, не могу называть никаких имен. Скажу только, что когда заканчивается концерт, все артисты быстрее бегут снимать пластический грим. Но мне не хотелось расставаться с одним из моих образов, нарядом, кожей. Не хотелось перевоплощаться обратно.

Вообще, костюмеры работают так, что от сходства с выбранным персонажем идут мурашки по коже. Иногда у тебя даже появляются галлюцинации. Это странное чувство, и конечно, не поучаствовать здесь для меня было невозможно.

Смотрите проект «Точь-в-точь» на Первом канале с 14 февраля!

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