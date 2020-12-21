«Я от тебя не приму ничего!»: Гарик Богомазов провел повторный ДНК-тест с дочкой от первого брака

Группа «Отпетые мошенники» была на пике популярности в 90-х годах. До 2011 года в ее составе был Гарик Богомазов. Несколько лет назад он со скандалом развелся с женой Юлией. У них есть совместная дочка Варвара. Однако артист одно время не выплачивал алименты на содержание ребенка и задолжал бывшей супруге шесть миллионов рублей. А также не всегда исполнял свои обещания перед наследницей и поздравлял на день рождения лишь парой слов.

Теперь Гарик женат на женщине по имени Виктория, которая тоже родила ему ребенка. При этом у него остались вопросы к Юлии. На днях они приняли участие в шоу «На самом деле». Певец решил провести еще один ДНК-тест на отцовство, так как выяснилось, что бывшая жена ему изменяла и, возможно, Варвара — не его дочка. Более того, предыдущий тест был подделкой. Танцор Жан Макайя отметил, что у него был краткосрочный роман с Юлией, после которого долго ее не видел.

«Я допускаю, что я могу быть отцом», — признался мужчина.

Он отметил, что Юлия еще в 2005 году пошутила, что воспитывает его дочку. Сама женщина отметила, что это была только шутка и девочку она родила от Богомазова. Более того, Жана смутило, что его дочка от нынешней жены очень похожа с Варварой. Сам Гарик отметил, что его отговаривали играть свадьбу с Юлией. Он изначально подозревал, что она ветреная. Проверка на полиграфе показала, что бывшая избранница певца вышла за него замуж из корыстных целей и действительно ему изменяла.

В студии выяснилось, что бывшие супруги поделили квартиру. Одну часть получила Варвара, а вторую певец отписал постороннему человеку. В итоге Юлии пришлось взять кредит, чтобы выкупить долю. Дочка артиста пришла на съемку и призналась, что папа почти с ней не видится, а также грозится подать на нее в суд, а также упрекает девушку, что она работала летом официанткой и называет «моральной уродкой».

Ведущий Тимур Еремеев озвучил новые результаты ДНК-теста на отцовство. Он показал, что Варвара — дочь Богомазова. Мужчина после этого просто кивнул головой.

«Ты отец, повернись, посмотри на нее, обними!» — заявила Юлия. Однако жена артисту не позволила это сделать. «Я могу тебе сказать, что я от тебя не приму ничего! Никаких объятий, никаких поцелуев уж точно!» — объявила Варвара.

После этого бывшая жена певца призналась, что именно Виктория манипулирует Гариком. По ее словам, после появления этой женщины в жизни Богомазова его отношение к дочке стало холодным.

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