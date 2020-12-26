«Ледниковый период»: в Сети вовсю обсуждают имена победителей

Над Бузовой продолжают потешаться

Снова и снова в адрес Ольги летят подколки, упреки и насмешки со стороны жюри. Особенно «тепло» к Бузовой относилась Елена Исинбаева, раз за разом занижавшая оценки телеведущей. Дошло до того, что в одном из выпусков прославленная легкоатлетка призналась: «Мне очень понравилась самоирония Ольги Бузовой, ведь только ленивый не мечтает ее убить!»

Дело в том, что по сюжету номера ведущая «Дома-2» изображала глупую птичку из компьютерной игры Angry Birds, а ее коллега Дмитрий Соловьев разными способами пытался прикончить ее. «Просто Бузова неубиваемая, и номер об этом!» — поддержала коллегу Татьяна Навка.

К слову, судейство Исинбаевой с самого первого выпуска вызывает вопросы у публики. Инстаграм спортсменки обрушили зрители, требующие Елену покинуть проект. А она и не собирается. Более того, готовит к финалу номер, в котором сама выйдет на лед.

Затмение Ирины Пеговой

Звезда фильмов «Прогулка» и «СуперБобровы» Ирина Пегова славится веселым нравом и задорным поведением. То куражится на репетиции «Ледникового периода», то хохочет на камеру Первого канала во время интервью. Но почти за полмесяца до финального эфира шоу актриса выдала совсем уж неожиданный фокус. На прямой вопрос подписчиков в Инстаграме, кто выиграет седьмой сезон «Ледника», вдруг ответила: «Кузьмина и Эмберт» (далекая от нюансов написания редких в России фамилий Пегова имела в виду Александра Энберта, партнера актрисы Ольги Кузьминой).

И тут все выпали в осадок: то ли это новогодняя шутка и розыгрыш, то ли месть лучшим участникам проекта, то ли спонтанное помутнение рассудка. Через некоторое время, когда комментарий разнесли по интернету, Ирина его стерла, что вызвало еще больше вопросов и подозрений. Сорвала ли Пегова финальную интригу, станет понятно только во время заключительного выпуска.

Костомаров отмокает на Мальдивах

Финал записан заранее, так что пора отдохнуть. Роман Костомаров и Оксана Домнина вместе с детьми — Настей (9 лет) и Ильей (5 лет) махнули на Мальдивы. Фигурист катался в этом сезоне с Региной Тодоренко и чего только не натерпелся: то случайно рухнул на партнершу, то делал номер с живой змеей. Оксана, напомним, участвовала в шоу в паре с актером Вольфгангом Черни.

Но теперь о работе на время можно забыть. После холодного льда семейство нежится на горячем песочке, а Роман им даже в шутку обтирается: «Зима пришла!»

«Ледниковый период». Финал в субботу, 26 декабря в 19.45

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