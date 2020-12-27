Новый год на ТВ: какие сюрпризы приготовили каналы в праздники

Этот год был типично високосным - грустным и непредсказуемым.

Однако он завершается. И российское телевидение готовит новогодний винегрет из развлечений в виде праздничных шоу и спецвыпусков флагманских программ.

«Битва шефов»

Праздничный выпуск кулинарной программы «Битва шефов» (30 декабря, 13.00) сулит мощное противостояние Константина Ивлева и Рената Агзамова, которые посоревнуются в приготовлении селедки под шубой, осетра, поросенка и легендарного торта «Сказка». Участники шоу пройдут три испытания: командный конкурс, коронное блюдо от шефов и финальную битву. Правила такие: на один рецепт можно потратить максимум 60 минут. Оценивать поваров будут шефы — и чистоту, и нормы готовки, и сами блюда.

«Новогодний Голубой огонек»

Самая традиционная новогодняя передача и в этом году порадует аудиторию брызгами шампанского и серпантином. В «Новогоднем Голубом огоньке» (1 января, 0.05) все по классике: мандарины, Лолита, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Григорий Лепс, Лев Лещенко и все-все-все. Песни, пляски, кордебалет и понятные аудитории 50+ спецэффекты.

Из новинок — подопечный Игоря Крутого из Казахстана Димаш Кудайберген презентует сингл «Я скучаю по тебе», а Артур Пирожков впервые исполнит со сцены песню «туДЫМ-сюДЫМ». Ведут праздник Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Николай Басков. Еще в этом году постановщики шоу обещают удивить зрителей эффектом дополненной реальности. Что это будет за анимация, пока секрет.

«Новогодняя Маска»

Специальный выпуск российской адаптации мирового хита The Masked Singer — «Новогодняя Маска» (31 декабря, 20.30) выйдет в новогоднюю ночь. Все участники первого сезона проекта вновь наденут невероятные костюмы, чтобы представить новые номера.

Вместе с ними на сцену выйдут члены жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Но что еще интереснее, появятся совершенно новые сюрреалистические инкогнито — Пряник, Кошка, Селедка под шубой, Шампанское, Король и Королева, Снеговик и Снежинка, Мишки на Севере, Щелкунчик и Подарок.

— Рассказываю очень простой секрет, как прекрасно отметить Новый год и зарядиться отличным настроением, — поделился Филипп Киркоров. — Садимся за стол, вспоминаем все самое хорошее, что было в уходящем году, провожаем старый год и смотрим «Новогоднюю Маску» и меня в роли председателя жюри.

И конечно, для новогодней ночи я приготовил королевский подарок вместе с мюзиклом «Шахматы» для всех телезрителей.

«Орел и решка»

Ведущие шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко и Тимур Родригез отправились в Восточную Сибирь. Последний выпуск сезона (30 декабря, 12.00) они проведут в Красноярске, столице зимних видов спорта. Регина и Тимур покатаются на собачьей упряжке по заснеженному лесу, попробуют научиться играть на органе в соборе, отправятся на красивейший из российских горнолыжных курортов — и все это на фоне первозданной суровой природы края. Ну а кому выпадет орел, а кому решка, как всегда, решит монетка.

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