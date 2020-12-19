Ефим Шифрин рассказал, с чего начинала карьеру знаменитая домработница Аллы Пугачевой

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен новогодним «Голубым огонькам». Гостями передачи стали знаменитости: Евгений Петросян, Сергей Безруков, Аза Лихитченко и другие известные персоны. Пришел на шоу и Ефим Шифрин, который застал время, когда появились эти новогодние передачи и даже для своей семьи раздавал билеты, чтобы насладиться шоу у телевизора. Когда в студии вспомнили о певице Татьяне Миансаровой, он решил поделиться занятной историей.

«Когда речь зашла о Миансаровой, я вспомнил. Пришла ее поклонница, которая потом стала у нее костюмером. Она пожаловалась на то, что у нее выпадают, исчезают волосы. Миансарова поинтересовалась почему. Она сказала, что работает на химкомбинате. Она ей ответила: „Тебе срочно надо уходить с этой работы, тогда волосы начнут расти“. И забрала ее к себе. Так появилась на небосклоне нашем Люда Дорондова», — рассказал артист. «Знаменитая Люся Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой», — воскликнул Андрей Малахов.

«Потом она стала ездить с Миансаровой. Потом она перекочевала к Мондрус, а уже от нее к Пугачевой, от нее уже перекочевала к Филиппу. Вот так она стала негласной героиней нашей передачи», — пояснил Шифрин. «Она еще у Клавдии Шульженко работала», — вспомнил Сергей Соседов.

Напомним, что Людмила почти 30 лет прожила у Примадонны. Она помогала ей во всем, что касается быта. Теперь женщина стала домработницей Киркорова. О ней артисты отзываются очень тепло и считают членом семи.

Сморите также: