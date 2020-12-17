Повелители сцены: Ольга Бузова и Даня Милохин проведут новогоднюю ночь вместе на «Муз-ТВ»

Последний день уходящего года на «Муз-ТВ» будет особенным. Все клипы, которые покорили аудиторию в 2020 году, можно будет увидеть в «Новогоднем чарте». Его ведущим станет непредсказуемый дуэт – Филипп Киркоров и Zivert. Суперпремьера состоится 31 декабря в 13:30.

И это еще не все. Телеканал решил исполнить мечты зрителей в новогоднем спецпроекте #ЗАКАЖИЗВЕЗДУ. В образе «Снегурочек» и «Дедов Морозов» будут Ольга Бузова, JONY, Юлианна Караулова, DAVA, T-Killah, Алексей Воробьев, Andro, MIA BOYKA. Они лично поздравят фанатов, которые сняли оригинальное музыкальное видео на хиты своих кумиров и опубликовали в TikTok.

После боя курантов эфир продолжит новогодняя дискотека «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». А это более четырех часов живого звука, громких хитов, эксклюзивных поздравлений звезд и ярких танцев. Повелителями новогодней сцены «Муз-ТВ» станут Ольга Бузова и Даня Милохин.

«Даня – очень хороший мальчик. Он так нервничал, так переживал. Я его подбадривала. Мы сработались на позитиве. Мне нравится, что такая молодежь сейчас: люди, которые сами добиваются результата и успеха», — сказала Бузова.

Включай новогоднее музыкальное телевидение к праздничному столу 31 декабря.

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