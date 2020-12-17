Судьбу участников решат зрители: четвертьфинал проекта «Голос» пройдет в прямом эфире

Несмотря на пандемию коронавируса, активно ведутся съемки новогодних передач и концертов. Так как зрители в этом году остались без праздничных гуляний, многие все чаще собираются у телеэкранов. Уже в ближайшее время сосотоится финал шоу «Ледниковый период», а уже в эту пятницу, 18 декабря, пройдет четвертьфинал проекта «Голос» сразу после эфира передачи «Время». На этот раз шоу пройдет в прямом эфире, а также впервые в этом сезоне состоится зрительское голосование, которое решит судьбы участников.

Зрители смогут отправить смс за любимого участника. Напомним, что в проекте представлены: команды Басты, Валерия Сюткина, Полины Гагариной и Сергея Шнурова. У каждого из них осталось по три участника, которые борются за прохождение в финал. После голосования лишь два исполнителя смогут продолжить борьбу за победу в телешоу.

Отмечается, что в ходе зрительского голосования будут собраны деньги, которые передадут в благотворительную организацию «Живой». Тем самым зрители помогут подопечным фонда. Среди них есть тяжелобольные взрослые разного возраста. Деньги пойдут на лечение, приобретение препаратов и средств реабилитации.

Отметим, что в этом году съемки проходят в условиях пандемии, поэтому соблюдаются все меры безопасности. На радость зрителям наставники и участники проекта принимают участие в шоу.

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