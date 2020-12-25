Барабанщик, рэпер и лепщик пельменей: все участники новогоднего выпуска «Лучше всех!»

Пятилетний Мирон Трифонов играет на барабанах не хуже профессионала. А ученик третьего класса Всеволод Качуров – прирожденный клоун, мечтающий выступить на одной сцене с легендарным «коллегой по цеху» Славой Полуниным. А вот восьмилетней Софье Барановой из Кемеровской области уже посчастливилось станцевать брейк-данс на одной сцене с телеведущим Тимуром Родригезом.

Все эти дети станут участниками новогоднего выпуска программы «Лучше всех!» на Первом канале, который выйдет в эфир 1 января. Специальный корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках новогоднего выпуска шоу с участием ведущего Максима Галкина.

Всеволод и Мирон — клоун и барабанщик

Нашелся юный артист, который в будущем сможет бросить вызов самому Максиму Галкину. Это Всеволод Качуров, который не только способен разговаривать разными голосами, но и умеет петь, как и Анна Герман.

Правда, его номер не будет связан с легендарной исполнительницей песни «Эхо любви». Всеволод выступит со знаменитой репризой «Асисяй». У Севы есть мечта стать «красным клоуном» и познакомиться со своим кумиром – «желтым клоном» Славой Полуниным.

Пятилетний Мирон Трифонов вообще не мыслит своей жизни без барабанных палочек. Этот музыкант-самоучка играет на барабанах дома, в парке, ночью на морозе и даже в гостях у бабушки. Правда, там он использует тазы и ведра. Теперь настал черед продемонстрировать свой талант на программе «Лучше всех!». Мирон «оттарабанит» песню «Комета» популярного исполнителя Джонни.

Алена Яковлева угадывает мелодии

Если на сцену вышел Валдис Пельш, значит, зрители услышат знакомые ритмы. И действительно, ведущий программы «Угадай мелодию» был приглашен специально для номера семилетней Алены Яковлевой. Талант девочки заключается в том, что она знает огромное количество песен из советских фильмов и без труда угадывает их.

По словам мамы юного дарования Полины Яковлевой, Алена уже давно занимается актерским мастерством. Год назад она готовилась к песенному конкурсу, для которого выбрала композицию «Ведьма-речка» из картины «Чародеи». С этого и началось ее увлечение, которое было продемонстрировано в передаче.

«Дочка стала интересоваться, кто это поет. А потом ей вообще стала интересна тема озвучивания фильмов, — объясняет Полина Яковлева. — Она узнала, что часто в картинах поют не актеры, а их озвучивают разные певцы».

Символично, что Алена является тезкой исполнительницы главной роли в этой киноленте Алены Яковлевой.

«Однажды я увидела, что в передаче «Лучше всех!» дети показывают свой талант, — рассказывает Алена. – И решила выступить с номером, где я угадываю композиции из фильмов. Стала смотреть другие советские картины».

Так, Алена уже посмотрела такие киношлягеры, как «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Служебный роман».

А ее любимая фраза звучит в легендарном советском фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» из уст Жени Лукашина: «Ну, что вы меня все время роняете?»

Кроме того, Алена Яковлева процитировала и цитату Жоржа Милославского из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Да что вы на меня смотрите? На мне узоров нет, и цветы не растут. Вы на мне так дыру протрете».

Сама Полина очень любит картину «Москва слезам не верит».

По словам молодой мамы, первую заявку на участие в шоу «Лучше всех!» она подала, когда дочке еще не было и трех лет. На кастинге она пела частушки и играла на гитаре, но в тот период звезды не сошлись. С тех самых пор Яковлевы и не надеялись, что их заметят. Но на Новый год случилось чудо.

Впрочем, чуда просто не могло не случиться. Полина рассказала нашему изданию, что все свое время посвящает дочери и сыну.

А Борис Леденев читает рэп

На знаменитом красном диване появляется девятилетний рэпер Борис Леденев. Мальчик намерен удивить аудиторию песней собственного сочинения. Точнее, слова написал он сам, а вот музыку — певец Niletto, в дуэте с которым и выступит юный Боря.

А тем временем ведущий Максим Галкин засыпает девятилетнего артиста вопросами. Например, кто его любимый рэпер, и как он относится к эпатажному Моргенштерну. На первый вопрос Борис четко отвечает: Оксимирон, а вот что касается второго, мальчик рассказывает, что Моргенштерна больше любят его одноклассники. А у Бори собственный музыкальный вкус, которому он не собирается изменять.

А Максим Галкин продолжает свой марафон вопросов. Так, телеведущий и юморист фантазирует, на какую тему мог бы сочинить рэп-композицию юный певец: безумные вечеринки, девчонки, тачки, деньги, любовь… Рассуждая на заданные темы, Борис признается, что его сердце пока свободно, а вот сумасшедшую вечеринку он готов закатить в 19 лет. Где-то в зале одобрительно кивают мама и папа участника шоу.

Яблоко от яблони

Кстати, о родителях Бори. Мама Ольга – миловидная блондинка, папа Сергей по психотипу и бородке-косичке напоминает Романа Трахтенберга. Мужчина признается, что его действительно иногда сравнивают со знаменитым ведущим, а его отец знал Романа лично.

«У египетских царей косичка была символом власти и обозначала «Хозяин земли». А я уже больше 20 лет занимаюсь архитектурой. Так что дело не в подражании Роману Трахтенбергу, нужно копать глубже», — поясняет Сергей.

По словам Сергея Леденева, он вместе со своей женой Ольгой, работающей в проектной мастерской, принимал участие в формировании архитектурного облика Калининграда. В частности, пара участвовала в проектировании большой парковой прогулочной зоны вокруг озера.

Несмотря на такую загруженность, семья успевает заниматься детьми. Однако информацию о кастинге программы «Лучше всех!» Борис узнал самостоятельно. И принял собственное решение поехать на конкурс, который успешно прошел, благодаря чему и оказался на программе.

«Я очень рад, что на нашем телевидении существует такая передача по развитию талантов. По сути, это площадка, на которой детям дается возможность проявить себя. В каждой передаче дети делают какие-то уникальные вещи. Впечатления от этого проекта самые приятные», — рассказывает Сергей Леденев.

По словам Сергея, готовясь к своему выступлению, его сын уже успел сколотить группу. Так, он познакомился с юным барабанщиком и танцором, решившимися объединиться в один коллектив.

Старший брат Бориса Иван тоже занимается рэпом. Он уже записал несколько альбомов. Но самым старшим фанатом рэпа является сам Сергей Леденев, который увлекается этим музыкальным направлением с 1993 года.

«У меня был друг, чей брат являлся чемпионом по кикбоксингу. И вот однажды он приехал с соревнований, проходивших в Нью-Йорке. А в этот период как раз вышел первый альбом Снуп Дога. Это стало сенсацией. И он привез эту кассету. Но поскольку брат не понял этой музыки, он подарил ее мне», — рассказывает Сергей Леденев.

А пятилетний Тимофей Репников лепит пельмени

Активность на съемках программы проявлял и папа пятилетнего Тимофея Репникова, чей талант заключается в виртуозной лепке пельменей. Но этому ремеслу ребенка научила мама.

Максим Галкин задал Тимофею вопрос, кем бы он хотел стать в будущем. Мальчик признался, что непременно откроет ресторан и назовет его «Пельмени».

«Пельменных в Москве много, Тимофей, — объяснил ведущий. – Заведение с таким названием может затеряться в череде других. Давай придумаем что-то другое». «Тогда назовем пельменную «Цветные пельмени», — тут же выпалил юный Тима.

Тем временем, эпизод на красном диване с участием Тимофея и Максима Галкина снят. Постановочная группа начинает готовиться к съемкам презентации кулинарных способностей Тимофея Репникова.

Около сорока минут накрывается стол, реквизиторы гремят тарелками и кастрюлями, а на сцене устанавливается новогодняя елка, украшенная… скалками. В общем, все готово к пельменному буму.

Как снимается программа

На сцене появляется звездный гость – звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова. Актриса помогает Тимофею в его важном деле и заодно рассказывает, что время от времени лепит пельмени вместе с восьмилетней дочерью Варварой.

Стоит отметить, что разговор с Максимом Галкиным на красном диване и отдельное выступление юных конкурсантов, за которое они получают медаль и подарок, может сниматься в разное время. И иногда родители и дети ждут своего повторного выхода в течение нескольких часов.

Ждет его и подтанцовка, состоящая из ребят, которые помогают украсить номера основным участниками. Некоторые из них, например, семилетняя гимнастка Дарья Кондрашова и шестилетняя вокалистка Адель Старостина уже принимали участие в шоу «Лучше всех!» в прошлом году.

И теперь приехали сюда снова в качестве группы поддержки основных участников. И с ними снова мамы и папы… Благодаря им таланты ребят раскрываются в полную силу, а участие в программе «Лучше всех!» становится возможным.

Смотрите праздничный выпуск «Лучше всех!» 1 января в 18. 20

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