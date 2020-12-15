Кто придет в «Модный приговор» на этой неделе и почему в четверг выпуск отменили

Рассказываем, что покажут в выпусках с 14 по 18 декабря на Первом канале.

«Я счастлива назло всем!»

В понедельник слушается дело «Я счастлива назло всем!» Уставшая от всего мать двоих детей и бабушка двух внуков в один момент кардинально меняет свою жизнь. Горячий любовник, романтические путешествия, зажигательные танцы на камеру телефона — секрет молодости Светланы Кудриной.

Однако дочь Ольга Бондарева маму не понимает. На ее взгляд, стыдно в 59 лет снимать видео для социальных сетей и иметь любовника на 30 лет моложе. И еще мама Светлана начала ужасно одеваться: глубокое декольте, короткие шорты, обтягивающие платья. Дочь не одобряет этот союз, волнуется за мать и боится, что мамой попользуются и разобьют ей сердце.

Ольга обратилась в Модный суд с просьбой показать маме, что и без откровенных нарядов можно чувствовать себя молодой, что важно соответствовать статусу «бабушки» и нравиться нужно мужчинам своего возраста, а от связи с молодым любовником ничего хорошего ждать не следует.

«После неудачи в отношениях она постриглась налысо!»

Во вторник в «Модном приговоре» три подруги. Вика и Наташа считают, что бизнес-леди в 39 лет не может выглядеть так, как выглядит их подруга Мария Тищенко.

После неудачи в отношениях она постриглась налысо, надела платок и ходит в свою пирожковую в халате. Женщина превратилась в «старушку-колхозанку», тоскует из-за отсутствия личной жизни и не понимает, что в халате успехов на любовном фронте ей не видать.

Модель plus-size

Среда. Юлиана – модель plus-size и натурщица с эффектными фотографиями в социальных сетях, но это только картинка. В ее жизни полно проблем: пять лет назад девушке поставили смертельный диагноз, бывший муж не дает видеться с ребенком, умерла любимая лошадь.

Девушка «потухла»: прячется от мира за спортивными вещами темных и серых цветов. Ирина хочет помочь подруге выйти из депрессии. А Юлиана – боец! Она даже пошла в модели, чтобы доказать самой себе, что она красотка, но это не помогло. По ее мнению, кроссовки с балахонами – отличная функциональная одежда для жизненного ринга. Смогут ли стилисты вернуть Юлиане уверенность в себе?

В четверг, 17 декабря, эфира не будет — Прямая линия президента России Владимира Путина.

«Я уговаривал ее одеваться в соответствии с моими национальными традициями!»

В пятницу отношения выясняют супруги. Арсен возмущен внешним видом своей жены. Он из Дагестана, поэтому для него неприемлемо видеть на своей женщине короткие платья. Мужчина уговаривал Татьяну одеваться в соответствии с его национальными традициями, приводил в пример сестер и жен своих братьев, даже выбросил в окно вызывающие его гнев предметы гардероба, но ситуацию это не исправило.

Стало только хуже: она переоделась в спортивные костюмы. Хотя Татьяна еще на берегу говорила Арсену, что гардероб менять не планирует. Сейчас она носит джинсы и спортивки, ведь больше не в чем ходить — ее лучшие платья улетели в окно! Помогут ли ведущие «Модного приговора» разрешить конфликт супругов?

Смотрите также