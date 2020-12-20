Пианист, силач, звонарь: яркие герои Максима Галкина в проекте «Лучше всех!»

Врачи утверждают, что дети не так подвержены коронавирусу, поэтому пугаться страшной заразы, как мы, одаренные ребятишки не торопятся - без намека на страх они приходят в шоу Максима Галкина «Лучше всех!», чтобы показать свои таланты.

«Телепрограмма» представляет самых ярких участников из тех, кого мы увидим в ближайших выпусках.

Тимофей Клевакин (12 лет, пос. Шаля, Свердловская область)

Этот блондин с Урала стал чемпионом России, Европы и Азии по силовому троеборью (пауэрлифтинг). Тимофей тягает железо с пяти лет и первый рекорд поставил уже в семь: поднял штангу в упражнении «становая тяга» весом 75 килограммов (при собственном весе в два раза меньше). На Кубке Азии парень дернул уже стокилограммовую штангу — и взял первое место.

Цель Тимы: штанга весом 450 килограммов. Равнение Тима держит на земляка Михаила Кокляева — одного из самых сильных людей на планете, уральского богатыря, которому в становой тяге покорился вес 417,5 кило (тогда — абсолютный рекорд России).

Ни Ченьчжэ (12 лет, Москва)

Китайский мальчик, живущий в России, — виртуозный пианист. Он начал играть на фортепиано с шести лет, сейчас учится в пятом классе средней школы музыкальной консерватории имени Гнесиных. Парень переехал из КНР в Россию, где, как он уверен, у музыканта больше возможностей проявить себя.

Пианист сам сочиняет музыку и умеет играть даже с закрытыми глазами! В прошлом году после окончания музыкального семестра в школе консерватории его назвали «самым отличным студентом». Ни выиграл несколько международных конкурсов в Италии, Австрии и России, кроме того, он поет в хоре, учит языки, играет в настольный теннис, бадминтон и баскетбол.

Мирослава Ингарина (3 года, Казань)

Обаятельная белокурая малышка чуть ли не с пеленок шпарит скороговорки похлеще героини фильма «Карнавал» Нины Соломатиной. Мирославе всего три года, а она уже занимается в театральной школе «Первый шаг». Еще не достигнув двухлетнего возраста, девочка радовала бабушку первыми выученными четверостишиями. Потом начала танцевать.

Затем увлеклась поэзией Тютчева и Пушкина. В садик Мира ходить не очень любит, зато в актерский кружок буквально бежит. В гостях у Максима Галкина девочка прочитает стихи Григория Остера и даже выйдет на видеосвязь с классиком.

Матвей Белогубов (7 лет, Бронницы)

Услышав колокольный звон в местном храме, Матвей влюбился в этот завораживающий звук. В пять лет мальчик поступил в школу звонарей в Воскресенске, где успешно отучился. Он объездил множество русских городов вместе с папой и мамой, чтобы посмотреть и послушать, как где звучат колокола. Был даже в Иерусалиме. Его мечта — подняться на колокольню Ивана Великого на Соборной площади Кремля и ударить в колокола. Во взрослой жизни Матвей видит себя архитектором или звонарем, хочет восстанавливать разрушенные храмы в России.

«Лучше всех!» по воскресеньям в 19.25

Смотрите также