Звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Федоров – об участии в проекте, проблемах Бузовой и 2021 годе

Участник «Битвы экстрасенсов», шаман Максим Федоров оказался в шестерке лучших магов на телеканале ТНТ. В одном из выпусков Максим вступил в перепалку с Олегом Шепсом, обвинив того в лукавстве. Шепс сказал, что для него не важен белый конверт, который, к слову, медиум получает почти в каждом выпуске.

Федоров не поверил молодому эзотерику. В интервью Teleprogramma.pro Максим рассказал, как складываются отношения между участниками, а также поведал о своих способностях и испытаниях «Битвы».

«Впервые встретился с мистической медициной в детстве»

— Вы называете себя шаманом и экстрасенсом. Почему решили участвовать в «Битве экстрасенсов»?

— Каждый человек – экстрасенс и в каждом есть шаманская сила природы. Решил участвовать в «Битве экстрасенсов» из большой симпатии к этому проекту, как зритель. В связи с практикой помощи нуждающимся героям шоу, как специалист. Из желания пообщаться с участниками проекта, как эзотерик. Для применения моих возможностей в иной атмосфере и условиях, как исследователь. Из любопытства и интереса к закулисным процессам телевидения. Потому что если это не было бы нужно высшим силам, то ничего и не было бы.

— С чего и когда начиналось ваше увлечение экстрасенсорикой?

— Впервые встретился с мистической медициной в детстве на приеме у целителя, а увлечение развилось уже больше в подростковом возрасте в атмосфере экстрасенсов того времени.

— Как часто вы занимаетесь подобной практикой вне шоу?

— Шаманской — по мере необходимости. Территория магии, мистики и эзотерики не терпит праздного любопытства и берет оплату за каждый контакт взаимодействия.

— В одном из первых испытаний вы запомнились зрителям из-за того, что сказали Ольге Бузовой о злоупотреблении алкоголем. Откуда была такая уверенность?

— Это мое эзотерическое ощущение правоты, в котором я уверен.

«Все испытания были непростые»

— В одном из последних выпусков вы провалили задание, объяснив тем, что не было видений. А как именно они вам помогают?

— Информированием.

— Какое испытание было самым легким, а какое самым сложным?

— Для меня все испытания были непростые. Но особенно сложным оказалось в Челябинске (испытание, в котором экстрасенсам пришлось расследовать загадочную смерть двух подростков — Авт.).

— Кто ваш главный конкурент на шоу?

— Конкурентов нет, но решать, кому вручить признание, будут зрители.

— Какие отношения сложились с участниками не на съемочной площадке?

— Достаточно миролюбивые и дружеские, с заделом на продолжение и после участия в проекте. Все очень по-человечески хорошие.

— Что готовит нам новый 2021 год?

— Человек — не Бог, располагать — не нам. Отвечу в шаманском стиле, многослойно, но для каждого. Пока светит солнце и на планете есть питьевая вода – человеку — жить. А про готовит… Что бы для вас не приготовил повар на чужой кухне, только вам решать будете ли вы это есть и принимать вовнутрь.

Не ждите, что вам приготовят именно по-вашему — те, кто вас не знает, и вы с ними не встречались. Хотите жить по своему – готовьте сами! И 2021 год накормит вас радостью, удовольствием и наслаждением в полном достатке жизни.

Смотрите «Битву экстрасенсов» по субботам в 18.30 на ТНТ.

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