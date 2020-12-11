«Скоро научусь нормально говорить»: Даня Милохин начнет строить карьеру на телевидении

Популярный тиктокер и кумир миллионов Даня Милохин попробует свои силы в роли шоумена. Он станет ведущим главного музыкального чарта на «Муз-ТВ».

В эфире телеканала 19-летний юноша будет вести главный «Муз-ТВ чарт», в котором будет рассказывать о самых трендовых музыкальных клипах по мнению зрителей.

Голосование за них идет на телеканале в круглосуточном режиме. По признанию блогера, ему было интересно попробовать себя в чем-то новом.

«Я вообще не готовился, с речью у меня проблемы, но я думаю, что с подобными шоу и программами скоро научусь нормально говорить. Читать скороговорки и пересказывать стихи я не хочу, это займет много времени. Мне понравилось работать с суфлером, очень удобно. Я думал, что будет намного сложнее, но на самом деле все ок, суфлер идет, а я читаю текст. Я еще, оказывается, читать умею. Все круто!» — рассказал Милохин.

Дебют Дани Милохина на «Муз-ТВ» состоится 15 декабря в 19:00.

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