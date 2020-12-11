«Сложно подобрать слова, чтобы не обидеть»: Нюша о своем опыте на шоу «Голос. Дети»

Певица призналась, что работать с юными дарованиями не так-то и просто.

Певица Нюша, наряду с другими яркими исполнительницами, такими, как Полина Гагарина, Пелагея и Светлана Лобода, принимала участие в съемках вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале в качестве наставницы. В одном из недавних интервью девушка рассказала о своем опыте сотрудничества с юными дарованиями. Как выяснилось, поп-диве было непросто на проекте. И в первую очередь из-за того, что она боялась как-то задеть, обидеть маленьких артистов своими замечаниями или критикой. Ведь Нюша прекрасно отдавала себе отчет в том, насколько ранимыми и чувствительными бывают дети.

«Это нервная работа. Я думаю, что все приблизительно понимают чувства, которые может испытывать человек, который старается объяснить ребенку что-то, особенно связанное с его попытками хорошо спеть. Сложно подобрать правильные слова, чтобы не задеть, не обидеть», — приводит OK слова Нюши.

При этом поп-дива не стала скрывать, что участие в проекте стало для нее интересным открытием. Напомним, что у певицы есть маленькая дочка Симба. Первенца артистка родила в браке с Игорем Сивовым. Говоря о юных конкурсантах на шоу «Голос. Дети», артистка уточнила, что они должны понимать, где именно оказались и зачем вообще пришли на проект.

«И родители, и дети, которые идут на эту программу, тоже понимают, тоже несут ответственность за то, что они будут слышать эти слова (критику. — Прим. ред.). И для детей это, конечно, первый такой серьезный опыт», — добавила певица.

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