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11-й выпуск «Ледникового периода»: Бузова в перьях, а Пегова – обмазанная тортом невеста

Рассказываем, что покажут в выпуске, который выйдет на Первом канале в субботу, 12 декабря.

11-й выпуск «Ледникового периода»: Бузова в перьях, а Пегова – обмазанная тортом невеста
Что покажут в новом выпуске «Ледникового периода». Фото: Первый канал

А мы продолжаем рассказывать о новых выпусках популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». На прошлой неделе проект покинули Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Судьи сочли, что их танец был недостаточно убедительным.

Таким образом, шесть пар покинули шоу, а восемь осталось. Теперь участники начнут зарабатывать баллы, которые в итоге и определят победителя. То есть выбывать больше никто не будет.

Судьями нового выпуска станут Егор Бероев, Сергей Шакуров, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Судьи нового выпуска. Фото
Судьи нового выпуска. Фото: Первый канал

А звезды нас удивят вот какими образами:

Ирина Пегова понарошку выйдет замуж на льду за Алексея Тихонова. Сначала молодожены спляшут под песню Билли Айлиш Bad gay, а потом перемажут друг друга кремовым тортом.

Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото: Первый канал

Вячеслав Чепурченко изобразит драматический образ Дориана Грея, а Яна Хохлова перевоплотится в его обезображенный портрет.

Вячеслав Чепурченко – Яна Хохлова. Фото
Вячеслав Чепурченко – Яна Хохлова. Фото: Первый канал

Ольга Кузьмина со своим партнером Александром Энбертом напомнит бессмертный хит Земфиры про Марину Цветаеву «Я полюбила вас».

Ольга Кузьмина – Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина – Александр Энберт. Фото: Первый канал

А Ольга Бузова предстанет в перьях, изобразив глупую птичку из компьютерной игры Angry birds.

Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев. Фото
Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

А кто еще

Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото: Первый канал
Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото
Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото: Первый канал
Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото: Первый канал
Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото: Первый канал

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Тэги

«Ледниковый период»Вячеслав ЧепурченкоЕгор БероевЕлена ИсинбаеваИрина ПеговаОльга БузоваОльга КузьминаПрограмма "Ледниковый период"