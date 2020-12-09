11-й выпуск «Ледникового периода»: Бузова в перьях, а Пегова – обмазанная тортом невеста

Рассказываем, что покажут в выпуске, который выйдет на Первом канале в субботу, 12 декабря.

А мы продолжаем рассказывать о новых выпусках популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». На прошлой неделе проект покинули Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Судьи сочли, что их танец был недостаточно убедительным.

Таким образом, шесть пар покинули шоу, а восемь осталось. Теперь участники начнут зарабатывать баллы, которые в итоге и определят победителя. То есть выбывать больше никто не будет.

Судьями нового выпуска станут Егор Бероев, Сергей Шакуров, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

А звезды нас удивят вот какими образами:

Ирина Пегова понарошку выйдет замуж на льду за Алексея Тихонова. Сначала молодожены спляшут под песню Билли Айлиш Bad gay, а потом перемажут друг друга кремовым тортом.

Вячеслав Чепурченко изобразит драматический образ Дориана Грея, а Яна Хохлова перевоплотится в его обезображенный портрет.

Ольга Кузьмина со своим партнером Александром Энбертом напомнит бессмертный хит Земфиры про Марину Цветаеву «Я полюбила вас».

А Ольга Бузова предстанет в перьях, изобразив глупую птичку из компьютерной игры Angry birds.

А кто еще

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