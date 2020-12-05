«В 80 лет так выглядеть»: стало известно, как живет первая жена Иосифа Кобзона в Сан-Франциско

Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году в 80 лет. Это стало трагедией для его родных и близких. У него осталась вдова Нелли Кобзон, которая была рядом с ним до последних дней. Она была его третьей женой. В свое время артист был мужем Людмилы Гурченко, а первой его избранницей была певица Вероника Круглова, которая в свое время блистала в новогодних «Огоньках» и была первой красавицей, очаровывая мужчин с телеэкранов.

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В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» вспомнила первые новогодние концерты и передачи. Там Андрей Малахов вспомнил, как Круглова выступила на «Огоньке» в 1964 году. Она сразу приковала к себе внимание публики. Кобзон был ею очарован и упорно добивался руки девушки. Они поженились в 1965 году.

«Ездил за мной по городам. Прилетал. Что осталось у меня от жизни с Кобзоном… Несколько свадебных снимков. Это Кобзон меня так плотно держит все время за руку», — делилась в интервью Круглова.

На свадьбе было 400 человек. Банкет состоялся в лучшем отеле Москвы. «В ту пору он очень ревниво относился к успеху кого-то рядом», — признавалась женщина. После бракосочетания у них начались ссоры. Масла в огонь подливала мама Иосифа Давыдовича — Ида Исаевна. «Я с Кобзоном потеряла ребенка по его желанию, по желанию его мамы в основном. Это были искусственные роды, у меня была клиническая смерть. Это было жуткое что-то. Врачи меня так обнадежили, что детей у меня возможно не будет», — рассказывала она. Спустя три года после свадьбы они развелись и больше не общались. Круглова встретила Вадима Мулермана, которому родила дочку Ксению. Но и этот брак был у нее не последним. Артист ушел от нее к другой женщине спустя 20 лет.

Теперь Круглова жалеет, что путала влюбленность с высоким чувством. Мулермана она назвала случайным человеком в своем жизни. Сейчас певица живет в Сан-Франциско. Она вышла замуж в пятый раз за дантиста. У нее подрастает внук Петр.

«В 80 лет так выглядеть, как она, согласитесь?», — отметил Малахов. «Мулерман был здесь популярен, но там он попал в такую ситуацию, что его родственники не поддержали. Доходило до того, что он приходил, а родственники давали ему что-то поесть. Он нашел в себе силы, вернулся в Россию. Это было забыто. Круглова очень плохо с ним обошлась», — рассказала Галина Нинашева.

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