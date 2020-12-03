Звезда «Ментовских войн» Роман Жилкин отказался делать ДНК-тест на отцовство

Бывшая возлюбленная актера публично объявила, что родила ребенка от него. Мужчина подтвердил, что имел с ней интимную близость, но у него уже давно есть гражданская жена.

Роман Жилкин снимался в «Ментовских войнах», сериале «Высокие ставки» и других кинокартинах. Год назад он уже становился героем передачи «На самом деле». Тогда он увиделся со своим свободным братом, но отказался общаться с родственником. Спустя несколько месяцев, артисту пришлось снова прийти в студию, но уже на фоне амурных дел. Некая 36-летняя Лилия Абрамова заявила, что два года назад родила от именитого актера дочку.

«У нас был роман с Романом. Я листала его фотографии в соцсетях, лайкнула, на что он мне тоже лайкнул. И я решила написать ему. Мы переписывались три дня… он прилетел в Москву. Мы встретились, гуляли в парке, а потом он пригласил меня в ресторан. Он рассказал мне, что ему нужна жена, он хочет детей. Я ему предложила в январе приехать ко мне. Я думала, что мы снимем квартиру, но он переехал ко мне с вещами. В феврале он мне сделал предложение с кольцом. Мы сидели в зале, смотрели телевизор. Он достал кольцо. Я обрадовалась и согласилось. В апреле я узнала, что беременна. Он очень обрадовался», — рассказала героиня.

По ее словам, актер часто уезжал на съемки. Спустя пять месяцев, Жилкин огорошил Лилию неожиданным заявлением — он попросту ее бросил. Вишенкой на торте стала история с изменой Романа. К слову свое отцовство, мужчина так же отрицает. Расставшись с пассией, он тут же завел другую.

В студии ток-шоу появилась нынешняя возлюбленная Жилкина — Кристина. Именно к ней ушел артист. Девушка считает, что Лилия просто хочет получить деньги с бывшего избранника.

Сам Жилкин общаясь с экспертами программы признался, что действительно имел интимную связь с Лилией. Он отметил, что делал ей предложение руки и сердца, но это было спонтанное решение, о котором потом он пожалел. Проверка на полиграфе показала, что артист не врет. Более того, он уверен, что является отцом девочки, которую родила Лилия, но не признает этого. Проходить ДНК-текст на отцовство Жилкин также отказался.

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