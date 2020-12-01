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Через призму юмора: простые россияне получили возможность попробовать себя в стендапе

Новый проект запускает телеканал «360».

Через призму юмора: простые россияне получили возможность попробовать себя в стендапе
Стендап-шоу на «360» расскажет, каково быть взрослым. Фото: кадр с видео

Скоро на экраны выйдет первый выпуск нового стендап-шоу. Называется оно «Взрослые люди». Ну и, как вы понимаете, шутить будут по-взрослому. Запускает проект телеканал «360».

«Тем, кто жил в Союзе, из кого сыплется юмор, а не песок…»

Попробовать себя в юморе смогут все: от продавщицы до таксиста. Своими выступлениями юмористы докажут, что даже на взрослые проблемы нужно смотреть сквозь призму юмора.

«Зачем искать острых ощущений в эсктремальных видах спорта, ведь можно просто перестать платить кредиты…» — иронизирует Янина из Новосибирска.

В первом выпуске микрофон получат:

  • 45-летний житель Саратова Владимир Лачинов, мужчина увлекается автомобилями и уверен, что «жизнь не пирамида, а долбанный тетрис»;
  • Телеведущий из Казани Тимофей Вагнер, который начинал юморить в одной команде с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским;
  • Продавщица Янина Герасимова и ведущая Татьяна Меньшикова из Ленинградской области.

 «Взрослые люди» по воскресениям на телеканале «360».

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