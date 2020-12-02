10-й выпуск «Ледникового периода»: Бузова рогатая, а Тодоренко – Клеопатра

Рассказываем, что будет в выпуске, который покажут на Первом канале в субботу, 5 декабря.

А мы продолжаем рассказывать о популярном шоу «Ледниковый период», которое выходит по субботам на Первом канале. На телепроекте остается все меньше участников. Каждую неделю кто-то из звезд покидает шоу, набрав наименьшее количество баллов.

В прошлый раз из «Ледникового периода» выбыли Влад Топалов и Елена Ильиных. Теперь пар осталось только девять.

В 10-м выпуске участники перевоплотятся в литературных персонажей из известных романов, сказок и поэм. А судить звезд будут Егор Дружинин, Александр Жулин, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

«Свеча горела на столе, свеча горела…». Помните эти строки из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»? Так вот Мария Петрова и Дмитрий Сычев изобразят влюбленную пару – Доктора Живаго и Лару.

Татьяна Волосожар переоденется в Бабу-Ягу и будет мастерски ехидничать с Кощеем Бессмертным, которого изобразит ее партнер Евгений Пронин.

Оксана Домнина и Вольфганг Черни покажут Мефистофеля и Фауста по роману Гете.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров замахнутся на Клеопатру и Марка Антония.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт сыграют Алису и Шляпника.

Мария Луговая вовсе многих испугает, так как для роли графини из «Пиковой дамы» ей сделали жуткий грим.

Ну, а главная звезда телепроекта Ольга Бузова сыграет Малефисенту, надев на голову огромные рога.

А кем будут другие участники?

Ждете новый выпуск?

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