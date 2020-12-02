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10-й выпуск «Ледникового периода»: Бузова рогатая, а Тодоренко – Клеопатра

Рассказываем, что будет в выпуске, который покажут на Первом канале в субботу, 5 декабря.

10-й выпуск «Ледникового периода»: Бузова рогатая, а Тодоренко – Клеопатра
Участники «Ледникового периода». Фото: Первый канал

А мы продолжаем рассказывать о популярном шоу «Ледниковый период», которое выходит по субботам на Первом канале. На телепроекте остается все меньше участников. Каждую неделю кто-то из звезд покидает шоу, набрав наименьшее количество баллов.

В прошлый раз из «Ледникового периода» выбыли Влад Топалов и Елена Ильиных. Теперь пар осталось только девять.

В 10-м выпуске участники перевоплотятся в литературных персонажей из известных романов, сказок и поэм. А судить звезд будут Егор Дружинин, Александр Жулин, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Татьяна Навка и Татьяна Тарасова. Фото
Татьяна Навка и Татьяна Тарасова. Фото: Первый канал

«Свеча горела на столе, свеча горела…». Помните эти строки из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»? Так вот Мария Петрова и Дмитрий Сычев изобразят влюбленную пару – Доктора Живаго и Лару.

Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото
Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото: Первый канал

Татьяна Волосожар переоденется в Бабу-Ягу и будет мастерски ехидничать с Кощеем Бессмертным, которого изобразит ее партнер Евгений Пронин.

Евгений Пронин – Татьяна Волосожар. Фото
Евгений Пронин – Татьяна Волосожар. Фото: Первый канал

Оксана Домнина и Вольфганг Черни покажут Мефистофеля и Фауста по роману Гете.

Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото: Первый канал

Регина Тодоренко и Роман Костомаров замахнутся на Клеопатру и Марка Антония.

Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото: Первый канал

Ольга Кузьмина и Александр Энберт сыграют Алису и Шляпника.

Ольга Кузьмина – Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина – Александр Энберт. Фото: Первый канал

Мария Луговая вовсе многих испугает, так как для роли графини из «Пиковой дамы» ей сделали жуткий грим.

Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото: Первый канал

Ну, а главная звезда телепроекта Ольга Бузова сыграет Малефисенту, надев на голову огромные рога.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото: Инстаграм

А кем будут другие участники?

Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото: Первый канал
Вячеслав Чепурченко - Яна Хохлова. Фото
Вячеслав Чепурченко — Яна Хохлова. Фото: Первый канал

Ждете новый выпуск?

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Тэги

«Ледниковый период»Александр жулинВольфганг ЧерниДмитрий СычевЕгор ДружининЕлена ИсинбаеваИрина ПеговаМария Луговая