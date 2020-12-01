Вызывающий внешний вид: стилисты «Модного приговора» преобразят пышнотелую брюнетку

Юлия не может развестись с мужем и давно завела любовника, а также держит целый «зоопарк» дома. Подруга настаивает, что ей нужно сменить стиль.

«Модный приговор» помогает женщинам изменить свою жизнь, начав с себя. Порой подобрать стильные образы оказывается не так сложно, тем более, в современном мире. Однако иногда проблемы в личной жизни и на работе мешают найти себя или показать цветущий вид. Не только с этими сложностями, но и с другими ловко справляются Александр Васильев и Эвелина Хромченко.

В новом выпуске им предстоит сложная задача. Зрители не раз просили их подбирать образы не только стройным девушка модельной внешности, но и тем, кто обладает нестандартной фигурой. На этот раз в студию пришла Юлия, которая уже почти 10 лет не может развестись с мужем, но и при этом завела любовника. А дома у нее целый «зоопарк»: две собаки, кошка, кролик и канарейка. Все свободное время девушка уделяет живности, но при этом жалуется подруге на свой лишний вес.

Подруге Елене надоело возиться с Юлией, которая регулярно ей жалуется на жизнь. Стилисты попытались преобразить героиню, чтобы с изменениями внешности ушли и комплексы. По просьбе ее подруги, из гардероба героини убрали все вульгарные наряды. К слову, даже в студию она пришла в облегающих брюках и майке с декольте. Юля уверена, что в таких нарядах смотрится привлекательно.

Узнать, решится ли выглядеть более сдержанно и стильно героиня передачи, а также уйдет ли она от нелюбимого мужа, можно в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале с 30 ноября по 4 декабря. О том, кто еще примет участие в телепередаче, читайте в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

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