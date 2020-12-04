«Нужен хайп с «блатной» девочкой»: в «Голосе» очередной скандал

В девятом сезоне «Голоса» стартовали баттлы — самый кровожадный этап шоу, в котором артистам нужно спеть дуэтом так, чтобы и себя показать, и партнеру помочь. При этом из каждой пары гарантированно вылетает по одному участнику. И в первом же выпуске поединков Первый канал приготовил для публики самое жареное.

«Жалко парня, попал под раздачу»

Самая обсуждаемая участница проекта, вокалистка команды Басты, 18-летняя Александра Будникова вместе с другим конкурсантом, Максимом Коковиным, спела песню «Весна» группы 5’Nizza. После того как Саша, дочь ведущего «Доброго утра» Романа Будникова, попала в проект на общих основаниях, потоки, скажем так, критики в адрес девушки проекта не останавливаются. Общее настроение: «Все куплено!»

Казалось бы, слепые прослушивания уже позади, и история с якобы блатной дочкой начала переходить в категорию анекдота — вот и сам Баста, когда-то долго оправдывавшийся в Инстаграме за то, что повернулся к Александре, от души посмеялся над ситуацией в одном из недавних выпусков «Вечернего Урганта».

Однако на этапе поединков вновь закипели «позитивные» эмоции. Публика считает, что Баста во время батлов попросту слил Максима Коковина, дав ему невыразительные партии в лиричной композиции, и в результате Будникова прошла дальше.

Вот самое мягкое, что пишут зрители:

✔ «Баста тупо слил Максима, поставив номер под Будникову! Ему просто дали партию бэк-вокалиста, это несправедливо!»

✔ «Специально заставили шептать голосистого парня и выгнали его. Позор!»

✔ «Жалко Максима. Вообще не пел почти. Попал под раздачу».

✔ «Несправедливо. Шнуров прав — шептали, к «Голосу» это никакого отношения не имеет».

«Жалко парня, попал под раздачу»

Вот самое мягкое, что пишут зрители:

✔ «Баста тупо слил Максима, поставив номер под Будникову! Ему просто дали партию бэк-вокалиста, это несправедливо!»

✔ «Специально заставили шептать голосистого парня и выгнали его. Позор!»

✔ «Жалко Максима. Вообще не пел почти. Попал под раздачу».

✔ «Несправедливо. Шнуров прав — шептали, к «Голосу» это никакого отношения не имеет».

«Нужен хайп с «блатной» девочкой»

Ролик в YouTube c выступлением пары собрал в три раза больше дизлайков, чем лайков. И если Валерий Сюткин и Полина Гагарина во время эфира похвалили девушку, то Сергей Шнуров смолчать не смог. Пока коллеги засыпали Будникову комплиментами, он сидел с постной миной, а затем почти прямо высказался: «А мне номер не понравился! Не потому что ребята плохо спели. Просто у самой песни совершенно другая эмоция. Здесь мы увидели какой-то непонятный номер. Что вы хотели друг другу объяснить? И почему так много слов адресовали друг другу? Столько слов у меня бывает в моменты похмелья, когда белая горячка и все спутанно! Вы чего хотели? Я бы не выбрал никого из вас».

Как бы то ни было, в пятницу, 20 ноября, вчерашняя школьница Саша Будникова прошла поединки, а уже 21 ноября выступила на концерте Михаила Озерова, финалиста «Голоса», в зале «Градский Холл» в центре Москвы. Вот это рывок! Неужели Александр Борисович уже положил глаз на начинающую певицу и готов принять ее в труппу?

Справедливости ради отметим, что против Будниковой выступают не абсолютно все. Большое количество комментариев со словами поддержки публикуется в личном Инстаграме девушки, а еще прямо под видеороликом с номером Александры в YouTube отметился один из самых крупных российских аниматоров Сергей Меринов — режиссер «Смешариков» и мультиков цикла «Гора самоцветов». В определенной степени заступился за вокалистку.

«Ну вам же честно в названии пишут «Шоу «Голос» — шоу, а не конкурс, — написал он. — Что там мог проплатить малоизвестный журналист? Просто рейтинги падают, шоу киснет, вот и придумали этот хайп с «блатной» девочкой. А наставники не продажные, они актеры шоу на зарплате…»

«Голос» по пятницам в 21.30 на Первом канале