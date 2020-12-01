«Она ходит так, что у мужиков слюни текут!»: кто придет в «Модный приговор» на этой неделе

Что покажут в выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 30 ноября по 4 декабря.

«Моя жена – пацанка!»

В понедельник в «Модном приговоре» выясняют отношения муж Иван и его жена Василиса. «Моя жена – пацанка! В толстовке XXL в ресторан ее не поведешь», — недоволен Иван.

Не раз он пытался уговорить жену надеть элегантное платье, но все его попытки неизбежно заканчивались скандалом. «А скандалов у нас и так предостаточно! Василиса их регулярно режиссирует». Жена с мужем охотно соглашается: «Да, я режиссер, и мне нужна драма!» Таким способом она добавляет в их отношения остроты.

«Мой пацанский образ – это мой детский протест против сестры-модели. Что такое хайлайтер я понятия не имею, а тушь у меня впервые появилась год назад, в 28 лет». За одиннадцать лет совместной жизни Иван лишь трижды видел Василису в платье, но точно запомнил: «В платье она становится милой девочкой».

После преображения героиня и истец испытали противоречивые эмоции. Несмотря на наставления ведущих, они предпочли выбор Народного стилиста.

«Все время посвящает домашнему «зоопарку»!

Вторник. Елена уверена, что все проблемы Юли из-за ее вызывающего внешнего вида: она не может развестись со своим надоевшим мужем уже девять лет, закрутила роман с женатым мужчиной, а все свое время посвящает домашнему «зоопарку».

Дома девушка держит двух собак, кошку, кролика и канарейку. Кроме того, Елене надоело слушать жалобы Юли на лишний вес и мужа. Юля же говорит, что не видит ничего плохого в связи с женатым мужчиной.

Ее отношения с мужем уже давно соседские, поэтому она считает себя девушкой свободной и общается с теми, с кем пожелает. Еще Юля уверена, что в облегающих вещах смотрится сексуально. Смогут ли стилисты убедить Юлию в том, что в сдержанных образах она тоже привлекательна? Уйдет ли она от мужа?

«Выглядит как пугало!»

Среда. Пелагея считает, что ее подруга Наталья просто похоронила себя как женщина: «Выглядит как пугало! Была бы моя воля, то все ее балахоны я бы просто сожгла».

Наталья уверена, что ее внешний вид полностью соответствует ее образу жизни, ведь большую часть времени она проводит в огороде и в подвале с соленьями. Еще у героини роман с женатым мужчиной, от которого она не ждет никакой помощи. О подарках даже речи нет.

Подруга Пелагея и тут поучает: она тоже любовница, но ее красавец-мужчина на руках ее носит и дарит бриллианты. Наталья же снисходительно называет свой роман со слабым мужчиной блажью. На чьей стороне будет суд?

«Она ходит так, что у мужиков вокруг слюни текут!»

Четверг. Ревнивый муж Сергей возмущен: «Она ходит так, что у мужиков вокруг слюни текут!» Он уверен, что короткие юбки, кружевные топики и платья выше колена привлекают излишнее внимание мужчин.

Светлана занимается шугарингом на дому, у нее немало клиентов-мужчин, которые могут похвастаться не только красивой внешностью, но и спортивной фигурой. «Потом они ей пишут, какая она красивая и хорошая. А она мне не признается, кто ей строчит смс! Ну как тут не ревновать!?» — вопрошает супруг. Цель героини проста — ее, такую яркую, должен запомнить каждый проходимец. Своему супругу она отвечает просто: «Если от тебя нет никакого внимания, то я буду получать его от других!» Ее обижает тот факт, что Сергей совсем не уделяет ей времени.

«Я не прошу рестораны, я хочу хотя бы в лес вместе сходить. А он и туда со мной не хочет пойти». Ведущие признались, что не понимают претензий супруга, но его ревность объяснима. В студии были продемонстрированы видео из социальных сетей Светланы, где она танцует в корсете и в кружевной юбке перед незнакомыми мужчинами. Ведущие посоветовали истцу уделять жене больше внимания. В финале программы героиня была поражена преображением, а также призналась, что специально провоцировала Сергея на ревность.

«У меня будто две жены: Юлия и Джамшутиковна!»

Пятница. Сестра и муж героини недовольны ее увлечением соцсетями. Родные Юлии считают, что она потеряла себя, отдавшись проработке выдуманного персонажа. «У меня будто две жены: Юлия и Джамшутиковна!» — сокрушается Михаил.

Семья хочет видеть женственную и красивую Юлию, а не комичный образ из социальных сетей. Сама Юлия убеждена в том, что образ Джамшутиковны помогает ей чувствовать себя увереннее и доставляет радость людям.

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