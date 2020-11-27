Разбитая машина, завязанные глаза и вертолет: «Перезагрузка» помогла новой девушке найти себя

29 ноября в передаче «Перезагрузка» на канале ТНТ зрителей ждет встреча с настоящей пацанкой. Новая героиня шоу Диана Субботина привыкла быть агрессивной. Сломать нос, разбить машину, приложить мужчину крепким словцом — для нее обычное дело. Но за этим поведением кроется ранимая девушка, которой на самом деле нужна помощь.

Диана никому не доверяет, а лучшим способом защиты считает нападение. Вдобавок она уверена, что сама притягивает к себе несчастья. Как же девушке избавиться от внутренней агрессии, почувствовать себя красивой и желанной и вернуть веру в людей?

На съемках программы психолог Владимир Дашевский предложил героине эксперимент: дал ей биту и позволил выплеснуть свою ярость, разбив автомобиль. Далее несколькими практиками девушке «прокачали» доверие к людям. С завязанными глазами Диана отдалась в руки незнакомцев, отпуская контроль. А чтобы она окончательно почувствовала себя жизнерадостной девочкой, в финале Субботину подняли в небо над Москвой на вертолете.

Помогла ли героине внешняя и внутренняя перезагрузка? Об этом зрители канала ТНТ узнают 29 ноября в 11:00.

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