«Пусть суд разберется»: Сергей Сафронов прокомментировал свое отстранение от «Битвы экстрасенсов»

На съемках шоу «Битва экстрасенсов» произошел скандал. Одна из участниц мистического проекта Алина Вердиш заявила, что ведущий передачи Сергей Сафронов вымогал у эзотериков миллионы рублей за подсказки. Известно, что руководство канала ТНТ уже отстранило Сафронова от всех эфиров.

На своем YouTube-канале Алина призналась, что у нее на руках имеется ряд весомых доказательств вины знаменитого иллюзиониста. Речь, в частности, идет о записях переговоров, финансовых переводах и личных сообщениях в мобильном телефоне.

Так, по словам Вердиш, за конкурс «Ширма» Сафронов просил 600 000 рублей, за испытание «Багажник» — 900 000 рублей. А каждый проход в следующий этап якобы оценивался им в 200 000 рублей. При этом ведущий пообещал, что Алина окажется в финале шоу.

Руководство канала ТНТ официально заявило, что отстранило иллюзиониста от популярного проекта за попытку обмануть коллектив. Представители телеканала также отметили, что проект «Битва экстрасенсов» существует уже 13 лет.

И за это время на шоу пыталось попасть огромное количество мошенников, желающих пропиариться. Но коллектив проекта никогда не реагировал ни на какие угрозы и уговоры и уж, тем более, попытки взяток с чьей-либо стороны. Инцидент с участием известного иллюзиониста также не стал исключением.

А что думает об этой ситуации сам Сергей Сафронов?

«Это все хайп, — прокомментировал Сергей нашему корреспонденту. — Давайте пока оставим без комментариев. Пусть суд разберется с этим вопросом».

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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