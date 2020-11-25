Девятый выпуск «Ледникового периода»: страстный поцелуй Пеговой и сюрприз от Бузовой

Рассказываем и показываем, что будет в выпуске, который покажут в эфире Первого канала в субботу, 28 ноября.

А мы продолжаем рассказывать о новых выпусках популярной программы Первого канала «Ледниковый период», в которой профессиональные спортсмены учат звезд шоу-бизнеса кататься на коньках.

Главной темой девятого выпуска станут отечественные хиты последних лет. А судить артистов будут телеведущий Дмитрий Борисов, певец Александр Панайотов, а также спортсменки Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин, к примеру, исполнят номер под песню Валерия Кипелова «Я свободен».

Оксана Домнина и Вольфганг Черни удивят жюри юмористическим номером под «Лабутены» группы «Ленинград» (песня «Экспонат»).

Алексей Тихонов и Ирина Пегова вспомнят вторую часть фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» и будут кружиться под Аллу Пугачеву с песней «Опять метель».

А Ольга Бузова сделает то, чего сама от себя, наверное, не ожидала – выступит под собственную песню «Люди не верили».

Напомним, в прошлый раз «Ледниковый период» покинули Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Таким образом, бороться за призовые места остались десять пар.

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