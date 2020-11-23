«Начал пинать в живот»: беременная любовница Алибасова обвинила его сына в избиении

Виктория Полторацкая закрутила роман с продюсером и заверила, что ждет от него ребенка. Однако этим недоволен наследник Бари Алибасова, который решил раскрыть правду о девушке на телешоу.

Бари Алибасов обожает удивлять публику. Почти каждый год он оказывается в центре скандалов. Два года назад большой резонанс получила свадьба продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако вскоре они стали делить квартиры, а недавно даже хотели развестись, но в последний момент артистка передумала. Теперь Бари Каримович дал новый повод, чтобы расстаться с женой. Он перестал скрывать свою молодую возлюбленную.

В студии передачи «На самом деле» появилась 31-летняя Виктория Полторацкая. С художницей и массажисткой он знаком шесть лет, но лишь недавно у них завязались более близкие отношения. Продюсер объявил, что она ждет от него ребенка. Алибасов готовится к свадьбе с избраннице. Дочка Лидии Николаевны — Ольга Шукшина — заявила, что продюсер никогда не любил ее мать, а лишь использовал для пиара. Сам мужчина обвиняет Ольгу в том, что она разрушала его отношения с женой.

«Лида исчезла из моей жизни благодаря Оле. Она сделала все, чтобы поссорить меня с Лидой», — отметил Бари Каримович.

Виктория пришла в студию в шляпке с вуалью. Она назвала себя графиней. Девушка также отказалась от беседы с полиграфологами, опасаясь за свое здоровье. Возлюбленная Алибасова рассказала, что рисует, а одна из ее картин понравилась продюсеру. На этом фоне они и познакомились. «Пять лет назад мы познакомились. Наши отношения завязались три года назад», — пояснила массажистка. Она призналась, что знала о том, что Алибасов женат, но ее это не смущало.

По словам Виктории, она не могла завести ребенка, но новый роман помог ей зачать малыша. «Это чудо. У меня диагностировали бесплодие, но встретив Алибасова случилось чудо», — пояснила героиня.

Эксперты в студии стали подозревать, что девушка хочет использовать богатого продюсера. Однако проверка на полиграфе показала, что Виктория испытывает привязанность к Бари Каримовичу.

«Когда Бари сказал о том, что я беременна, Бари-младший начал кричать на него… Он ворвался ко мне в ванную и начал кидать об стены, повалил на пол и начал пинать в живот», — поделилась девушка.

Сын Алибасова пришел в студию и сказал, что не прикасался к Виктории. При этом он заявил, что сам пригласил ее к ним домой на вечеринку. По словам Бари-младшего, девушка является эскортницей. «Вика советовала ему, как правильно преподнести свадьбу. Я понимаю, что меня развели как ребенка. Развела меня эскортница, которую пять лет назад я сам позвал на тусню», — заявил молодой человек.

Экспертов насторожили слова Бари-младшего. Также гинеколог отметил, что Виктория не могла узнать о беременности, когда была всего на второй неделе. Однако развязка истории будет оглашена в новом выпуске передачи.

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