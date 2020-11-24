Смеяться разрешается: лучшие шутки КВН по версии Teleprogramma.pro

Клубу веселых и находчивых скоро 60 лет, а бессменному ведущему Александру Маслякову — 79. КВН по-прежнему одна из любимых программ российских телезрителей. С каждым годом появляются новые команды и, конечно, новые острые шутки и номера.

На сцену под пристальный взгляд жюри мечтали и мечтают попасть тысячи студентов. Из простых парней и девчонок КВН вырастил больших артистов, за которыми сейчас следят миллионы зрителей. А яркие шутки уходят в народ и становятся крылатыми фразами.

Мы собрали топ-10 самых смешных шуток из игр разных лет, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

В день рождения Александра Васильевича мы желаем ему как можно чаще проводить игры КВН и от души смеяться, ведь смех продлевает жизнь.

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