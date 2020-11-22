«Не представляю, как бы пережила проект»: Мария Луговая об участии в «Ледниковом периоде» и поддержке мужа

В кино Мария Луговая снимается под своей девичьей фамилией. Недавно она появилась в мистическом фильме «Перевал Дятлова», а еще выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с Повиласом Ванагасом. По признанию актрисы, тренировки ей даются нелегко и ни раз было желание оставить проект. Но большую поддержку оказывает муж – актер Сергей Лавыгин. В интервью порталу Teleprogramma.pro Мария рассказала о своем участии в проекте.

«Даже не представляю, как пережила бы проект, если б мужа не было рядом», — призналась Луговая.

По словам актрисы, ее муж часто приходит на тренировки в «Лужники», которые, к слову, длятся по 5-6 часов. А когда видит уставшую жену, то может поворчать и сказать, зачем она на это все согласилась.

Также Мария рассказала, что музыку для номеров они выбирают вместе, а во время прокатов, Сергей всегда рядом.

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