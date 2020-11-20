«Солдатки» и проект-трансформер «Батя»: что покажут на ТНТ4 в новом сезоне

Телеканал ТНТ4 рассекретил проекты, которые зритель увидит в новом сезоне. 2021 год начнется с премьер, причем с двойных: в кинотеатрах стартует картина «Батя», а на телеканале мини-сериал, снятый по фильму. Проект-трансформер вберет в себя четыре эпизода и более 60 коротких скетчей.

Это добрая история, знакомая каждому, кто вырос в 90-е, а сейчас воспитывает своих детей. События происходят в машине: молодой отец едет с семьей на юбилей своего бати и вспоминает, как тот воспитывал его в детстве.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов.

Еще одна новинка — первый ситком под названием «Хорошая работа». А поклонники реалити-шоу «Солдатки» увидят новый сезон.

Помимо свежего и нового, на канале не забыли о популярных программах и сериалах, которые уже завоевали любовь и признание зрителей.

Более 500 часов потратят на показ сериалов «Остров», «Адаптация», «Конная полиция».

В эфирную сетку включат свежие выпуски «Что было дальше?», авторское шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю», сольные стендап-концерты молодых комиков Аутсайд Stand Up и уже ставший культовым сериал «Внутри Лапенко», всех персонажей которого играет актер Антон Лапенко.

Сбалансированный контент сдобрят острыми шутками от Нурлана Сабурова, Гарика Мартиросяна, Тимура Каргинова, Юлии Ахмедовой, и парней из «Импровизации».

Отдельно хочется сказать про Гарика Харламова. После расставания с Кристиной Асмус он активно пробует себя в качестве актера. Недавно на экраны вышел сериал с его участием «Гусар». Этот проект пока не заявлен на ТНТ4, а вот скрин-лайф «Зона комфорта», где комик играет русского дальнобойщика, попавшего в норвежскую тюрьму, уже ждет зрителей.