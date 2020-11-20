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«Я женился из жалости»: Григорий Гладков рассказал о первом неудачном браке

По словам композитора в студии программы «Судьба человека», первую супругу он никогда не любил.

«Я женился из жалости»: Григорий Гладков рассказал о первом неудачном браке
Григорий Гладков. Фото: Globallookpress.com

Композитор Григорий Гладков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Его супругой была на протяжении десяти лет девушка по имени Марина.

Григорий Гладков и Борис Корчевников
Григорий Гладков и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мне было уже тридцать лет. Пришла пора жениться. У меня в Ленинграде квартира. Я можно сказать был знаменитым. За моей спиной многие известные песни. Я встретил девушку, с которой был знаком с тринадцати лет. Она с Кавказа, с Кисловодска. В итоге мы с ней женились».

Григорий Гладков

Как отметил композитор, эту девушку по-настоящему они никогда не любил. «Пришла перестройка. Она поехала в Америку. Сказала: «Знаю, что ты меня не любишь, но ради собаки поедешь за мной». Это был брак из жалости. Чувств не было. Ну, где их чувства искать? Я жил музыкой, гитарой, собакой. Вокруг меня такие невесты крутились. Я был завидный жених. Два высших образования, квартира. Вместе мы были лет десять. Она — профессиональная спортсменка. У нас не было детей, что и сгубило брак. Мои дети – мои песни», — заявил он.

Напомним, что Григорий Гладков – автор огромного количества песен для детей. Его даже занесли в свое время в книгу рекордов Гиннеса по количеству выпущенных альбомом с песнями для детей.

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