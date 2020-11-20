«Я женился из жалости»: Григорий Гладков рассказал о первом неудачном браке

Композитор Григорий Гладков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Его супругой была на протяжении десяти лет девушка по имени Марина.

«Мне было уже тридцать лет. Пришла пора жениться. У меня в Ленинграде квартира. Я можно сказать был знаменитым. За моей спиной многие известные песни. Я встретил девушку, с которой был знаком с тринадцати лет. Она с Кавказа, с Кисловодска. В итоге мы с ней женились». Григорий Гладков

Как отметил композитор, эту девушку по-настоящему они никогда не любил. «Пришла перестройка. Она поехала в Америку. Сказала: «Знаю, что ты меня не любишь, но ради собаки поедешь за мной». Это был брак из жалости. Чувств не было. Ну, где их чувства искать? Я жил музыкой, гитарой, собакой. Вокруг меня такие невесты крутились. Я был завидный жених. Два высших образования, квартира. Вместе мы были лет десять. Она — профессиональная спортсменка. У нас не было детей, что и сгубило брак. Мои дети – мои песни», — заявил он.

Напомним, что Григорий Гладков – автор огромного количества песен для детей. Его даже занесли в свое время в книгу рекордов Гиннеса по количеству выпущенных альбомом с песнями для детей.

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