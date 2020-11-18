«Лена, уделайте их!»: поклонники ждут выступления Исинбаевой на «Ледниковом периоде»

Прославленная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, как известно, является членом судейского комитета на проекте «Ледниковый период», который с успехом идет на Первом канале.

Королева шеста очень строго относится к выходящим на лед звездам, спрашивает с них по самому высокому счету. И этим часто провоцирует нападки в свой адрес со стороны и коллег по шоу, и поклонников тех, кому она, по их мнению, несправедливо занижает оценки.

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Между тем Елена Исинбаева поднимает планку не только для других, а в первую очередь для себя. Королева шеста решила доказать, что и на льду сумеет быть на высоте. Елена готовится выйти на каток и показать, на что способна она сама.

«Вот, думаю с показательным номером на финале «Ледникового периода» выступить. Хотели бы увидеть?» — поинтересовалась у подписчиков своего Instagram Елена Исинбаева. View this post on Instagram A post shared by YELENA ISINBAEVA (@isinbaevayelena)

Подписчикам звезды идея олимпийской чемпионки очень понравилась. Фолловеры спортсменки признались, что хотят увидеть ее на льду, при этом надеясь, что побывав в шкуре фигуристов, Исинбаева перестанет занижать оценки участникам шоу.

«С Авербухом. Он Отелло, а вы Дездемона. Кто кого задушит, решит Тарасова», «Я бы хотела, чтобы оценить вашу подготовку, которая позволяет вам иногда совсем неоправданно занижать оценки за превосходные выступления», «Лена, уделайте их. Знаю, сможете», — комментируют фанаты пост Елены Исинбаевой.

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