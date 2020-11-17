«Отцовство доказано»: Прохор Шаляпин удивился результатам ДНК-теста

В четвертый раз певцу пришлось сдать генетическую экспертизу. На этот раз выяснилось, что шесть лет он изменял своим женщинам с провинциалкой из Иваново. А недавно девушка узнала, что ждет ребенка.

Прохор Шаляпин является известным сердцеедом. Недавно он стал строить отношения с миллиардершей из Канады Татьяной Девич. Она с радостью оплачивает им совместный отдых на дорогостоящих курортах. Певец восхищается бизнесвумен и даже заверяет, что готов на ней жениться. Однако недавно в студию передачи «На самом деле» пришла 25-летняя девушка из Иваново Виктория Тимофеева. Она заявила, что является любовницей Прохора уже шесть лет, а теперь ждет от него ребенка.

Сам певец сначала заверял, что лишь помог провинциалке финансово. Но проверка на полиграфе показала, что у них действительно была интимная близость. При этом Шаляпин отказался принимать ребенка, которого носит под сердцем продавщица из супермаркета. На этот раз в студию пришли бывшие пассии артиста. Анна Калашникова призналась, что знакома с Викторией.

«В 2014 году, когда мы начали отношения с Прохором, она нас преследовала. Прохор знал, что она писала мне, писала в соцсетях про меня гадости, подговаривала моих друзей, коллег, знакомых, и они давали интервью, что якобы я изменяю Прохору, езжу в Дубаи. А я на самом деле была беременна и работала почти до последнего срока», — поделилась Анна. «Она сначала хотела со мной дружить, приходила на мероприятия, делала фото со мной, втиралась в круг общения», — пояснила девушка. «Потом она стала агрессировать, преследовать меня. На одном из мероприятий она вцепилась в мою прическу. Прохор сам нас разнимал. Впоследствии я узнала, что они встречались», — добавила Калашникова.

Как оказалось, Виктория общалась и с Татьяной Гудзевой, с которой позже встречался артист. Девушка заверила, что ее тоже преследовала любовница Шаляпина. Более того, ей приходилось нанимать охрану, чтобы себя защитить. Также Гудзева привела в студию мужчину по имени Руслан. Участник известного телешоу рассказал, что у него был роман с Тимофеевой и она может носить под сердцем его ребенка.

После этого в студии были объявлены результаты ДНК-теста, которые шокировали Прохора. «Вероятность — 99,9%. Отцовство практически доказано», — озвучил результаты ведущий Тимур Еремеев. В студии стали поздравлять певца со скорым отцовством. «Может, вы что-то перепутали? Я не знаю, что делать. Я конечно буду помогать финансово, но честно, я не знаю», — сказал артист. А вот экспертов насторожило, что сложный генетический тест был сделан слишком быстро.

«Виктория говорит о том, что беременность — 20 недель, а Руслан прилетал к ней в июле. Предполагаемый срок зачатия — середина июня, а это значит, что Руслан не может быть отцом ребенка», — пояснила эксперт. А вот адвокат Александр Бенхин в это время созвонился с лабораторией и выяснил, что результаты ДНК-теста — фейк, так как они еще не готовы и будут выданы лишь через неделю. Тогда полиграфологи уточнили, когда у Прохора была интимная близость с Викторией. Оказалось, что и он не может быть отцом ее ребенка. Девушка просто хотела поживиться за его счет.

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