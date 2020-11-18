Как живут и чем занимаются родственники Эльдара Рязанова
Видео
Доплаты за заслуги и стаж: какие пенсии получают российские звезды
Видео

Восьмой выпуск «Ледникового периода»: плачущая Бузова и Пегова в элегантном черном платье

Рассказываем, что покажут в выпуске, который выйдет в эфир Первого канала в субботу, 21 ноября.

Восьмой выпуск «Ледникового периода»: плачущая Бузова и Пегова в элегантном черном платье
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

А мы продолжаем следить за новыми выпусками популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Следующей темой программы станут вечные хиты. Звезды покажут номера под песни Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и многих других. Однозначно, будет жарко!

Актриса Мария Луговая и ее партнер Повилас Ванагас переоденутся во французских клошаров и станцуют под Эдит Пиаф.

Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото: Первый канал

Ольга Кузьмина и Александр Энберт отожгут под американскую рок-группу Survivor.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: Первый канал

Влад Соколовский и Екатерина Боброва выступят под трогательный хит Майкла Джексона Earth Song.

Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото: Первый канал

А Оксана Домнина и Вольфганг Черни покажут романтику на льду под I will always love you Уитни Хьюстон.

Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото: Первый канал

Кого из артистов мы еще увидим на льду:

Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото: Первый канал
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото: Первый канал
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото: Первый канал

Смотрите также

Тэги

«Ледниковый период»Влад СоколовскийВлад ТопаловИрина ПеговаМария ЛуговаяОксана ДомнинаОльга БузоваОльга Кузьмина