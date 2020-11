Восьмой выпуск «Ледникового периода»: плачущая Бузова и Пегова в элегантном черном платье

А мы продолжаем следить за новыми выпусками популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Следующей темой программы станут вечные хиты. Звезды покажут номера под песни Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и многих других. Однозначно, будет жарко!

Актриса Мария Луговая и ее партнер Повилас Ванагас переоденутся во французских клошаров и станцуют под Эдит Пиаф.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт отожгут под американскую рок-группу Survivor.

Влад Соколовский и Екатерина Боброва выступят под трогательный хит Майкла Джексона Earth Song.

А Оксана Домнина и Вольфганг Черни покажут романтику на льду под I will always love you Уитни Хьюстон.

Кого из артистов мы еще увидим на льду:

