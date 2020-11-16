«Он выгнал меня»: беременная любовница Прохора Шаляпина пришла на телепередачу

Прохор Шаляпин является настоящим сердцеедом. Певец не скрывает, что ему нравятся состоятельные женщины. При этом иногда он имеет романы с молодыми девушками. Многие помнят его отношения с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Затем у него также были серьезные отношения с Анной Калашниковой и Татьяной Гудзевой, но все его романы разрушались, когда артист ловил девушек на лжи.

Теперь объявилась девушка из Иваново Виктория Тимофеева, которая рассказала, что является любовницей Шаляпина уже шесть лет. Она решила раскрыть свой секрет, так как забеременела от певца. По ее словам, артист бросил ее, когда узнал, что она ждет ребенка. Теперь продавщица из магазина вынуждена жить в обветшалой квартире с разрешения родственников. 25-летняя девушка пришла в студию передачи «На самом деле».

«Я на пятом месяце беременности нахожусь. Мы встречались с ним. Он мне снимал квартиру. Он оплачивал мою квартиру в Иваново, помогал финансово. Мы познакомились в Иваново, когда Прохор приезжал давать концерт. Я с тетей и мамой купила билет и попала на этот концерт. После его выступления я ждала певца у черного выхода. Он подошел и сказал, какие красавицы в этом городе живут», — рассказала Виктория.

По ее словам, артист позже перевез ее в Москву и оплачивал ей съемную квартиру уже в столице. Девушка не стала скрывать, что ее не устраивал статус любовницы. При этом тогда Шаляпин расстался с Капенкиной и закрутил роман с Калашниковой.

«Он мне говорил, что у него все эти отношения с богатыми девушками и женщинами — все театр и заработок, но со мной он хочет все серьезно. Меня это не устраивало, но я верила его словам», — пояснила героиня передачи. «Он сначала был рад, когда узнал о моем положении, а потом его переклинило. Он выгнал меня из съемной квартиры и сказал: «До свидания, это не мой ребенок», — поделилась она.

Когда в студии появился сам Прохор, то сначала отрицал связь с провинциалкой, но потом выяснилось, что он даже знаком с ее мамой. Так как девушка из-за беременности не могла пройти детектор лжи, на полиграфе проверили певца. «По стране очень много Фрось расхаживает», — с иронией заявил он. Артист находился не в лучшем настроении. Он заверил, что просто помогал девушке и имел с ней близость, но шесть лет назад, поэтому она не может быть беременна от него.

На связь со студией из Канады вышла миллиардерша Анна Девич, с которой уже почти год строит отношения Шаляпин. Женщина отметила, что не верит, что возлюбленный мог ей изменить. Артист, в свою очередь, заявил, что Виктория его преследует. Он уточнил, что ни за что не женится на провинциалке. «Я могу переспать ради удовольствия, но мне нужны, умные, мудрые женщины, состоявшиеся», — оправдался певец.

Ведущий Тимур Еремеев отметил, что была сделана экспертиза ДНК, которая покажет, действительно ли Прохор отец будущего ребенка Виктории. Результаты теста будут озвучены в новом выпуске передачи «На самом деле».

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