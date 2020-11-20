Что известно о звезде «Евровидения» Жане Милимерове, который выступает в «Голосе»

Это сейчас Жан Милимеров отказался от приставки Григорьев, которая раньше дополняла его фамилию, пришел в шоу «Голос» и выглядит, как цыганский барон из фильмов Кустурицы. А 18 лет назад певец пел и плясал на «Евровидении» в Таллине в составе бойз-бенда «Премьер-министр». И весь мир, казалось, был у его ног…

Мальчик из футляра

Родился Жан в Москве в довольно известной цыганской семье Милимеровых. Отец выступал в составе «большого музыкального цыганского табора»: у родителей Жана было шестеро сыновей, из которых он — младший, а гастролировали Милимеровы с родственниками-музыкантами по всему СССР. Папа играл на скрипке, а маленького Жана клал в футляр рядом с собой. Стоило ли ждать Милимерову иной судьбы?

— Так сложилось, что все в нашей семье — артисты, — объясняет Жан. — Эти традиции передаются из поколения в поколение.

Впервые Жан, только окончивший музыкальную школу, начал петь в 16 лет — в московском ресторане «АнглетерЪ». А пиком формы артиста стал разгул популярности созданной в 1997 году группы «Премьер-министр». В ее первом составе с Жаном пели Вячеслав Бодолика, Питер Джейсон и первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской.

Хиты группы звучали из каждого пылесоса страны — «Девочка с Севера», «Атомное чувство любовь», «Два бриллианта», «Искорки», всероссийская популярность и солидный арсенал хитов обеспечил группе путевку на «Евровидение-2002» в Таллине. Однако триумфа не случилось. Набрав 55 баллов с песней Northern Girl, коллектив занял 10-е место .

Сейчас Жан продолжает выступать в составе группы, с 2005 года в результате некоторых юридических пертурбаций и смены продюсера, урезавшего свое название до «ПМ». Теперь их трое — Питер Джейсон, Милимеров и Марат Чанышев.

В 2010 году у них даже вышел альбом, где есть дуэт с Тото Кутуньо. Слышали? Вряд ли. Вот поэтому «Голос» для 40-летнего артиста станет самой серьезной попыткой выйти в одиночное плавание. По крайней мере так много эфиров на Первом канале он вряд ли когда-нибудь еще получит.

«Не буду называть себя номером один»

Он пришел в девятый сезон «Голоса», как на свадьбу: в белоснежной рубахе, с оригинальной аранжировкой хита Hotel California группы Eagles. Энергично пел в латиноамериканской манере, громко смеялся и был всем рад. Полина Гагарина, хорошо знакомая с Жаном, не распознала его вокал и решила, что поет иностранец (поэтому не повернулась). Однако мужчины-тренеры единым фронтом поддержали коллегу ударами по красным кнопкам. Жан выбрал Сергея Шнурова.

— Не помню, в каком году были пятничные концерты «Фабрики звезд», где пела Полина Гагарина, — рассказывает Милимеров. — И мы с группой выходили спеть вместе с ней в качестве приглашенных звезд, чтобы поддержать начинающую певицу. Это я к тому, что в жизни по-разному бывает. В этот раз я вышел, а Полина в жюри.

Видно, что годы постепенно берут свое. И если вокал становится взрослее и гуще, то форма Жана уже не такая, как 20 лет назад, когда артист, как уверял, занимался боксом три раза в неделю. Однако попадание в шоу и в этом смысле стало для него сильнейшим импульсом.

— «Голос» — это телевидение, надо красиво выглядеть, — объясняет Жан. — И поэтому скинул в зале перед слепыми прослушиваниями около восьми кило.

В свободное от съемок время Милимеров воспитывает сына Эмиля (18 лет) и дочь Эмилию (14 лет).

— Эмиль любит музыку, играет на ударных, но мыслит в сторону бизнеса, — рассказывает Милимеров. — Такой у него склад ума. А доченька поет. Притом никто не заставлял! Никогда не надо никого заставлять. Вот в «Голос» я пришел тоже не потому, что заставили — пришел просто для того, чтобы идти вперед. Так это вижу. Не могу утверждать, что пришел за победой. Бить себя в грудь и называть финалистом или номером 1, конечно, не буду. Главное для меня — подарить радость и душу телезрителям.

«Голос» по пятницам в 21.30 на Первом канале