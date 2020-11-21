Маркони против экс-министра и лицо Бузовой: интриги нового сезона «Ледникового периода»

Маркони против экс-министра

Недовольство оценками судей — вечная беда дилетантов. Ничего не понимающие в фигурном катании артисты оценивают свои выступления эмоционально, тогда как арбитры и профессионалы сухо и строго отсекают лишнее, ставя баллы только за мастерство. Так было и с экс-звездой «Вечернего Урганта» Владимиром Маркони, который вместе с Маргаритой Дробязко выбыл из проекта. После выступления Владимир признался: «Это было потрясающее приключение, но баллы… не согласен полностью».

Чуть позже в Инстаграме шоумен развернул посыл: «По поводу оценок: Татьяна Навка с 6.0 — объективна, Филипп Киркоров — новичок, но тоже видит блеск таланта и дал 6.0, Татьяна Анатольевна Тарасова — с 6.0, но объективно можно было и выше. А вот Швыдкой — слепец, его под суд. Я уже отправился в прошлое на машине времени и устроил, чтобы его поперли из министерства (Михаил Швыдкой — экс-министр культуры РФ. — Ред.). Поговаривают, что лучшие его идеи были придуманы надувной куклой из программы на канале «Культура». Получается, что Швыдкого надо гнать голышом по городу с его 5.8. Ну и Елену Исинбаеву — знаменитого оратора, мыслителя и мастера слова — разжаловать и запретить любить родину».

Лицо Бузовой в опасности

Трудолюбивая Ольга Бузова продолжает выступать в паре с Дмитрием Соловьевым. Телеведущая так старается, что чуть не разбила голову на одной из тренировок. В Инстаграме Бузова призналась, что на тренировке перед шестым выпуском во время одного из элементов рухнула лицом на лед. Слава богу, в эфире этого не было видно (пара, кстати, во время выступления тоже упала).

— Я не стараюсь быть лучше всех остальных, — призналась Ольга. — Я просто стараюсь быть лучше себя самой, каждый раз брать новую планку, не жалея времени и сил. На прокате никто не видит того, что происходило с тобой на тренировках! У нас есть всего одна попытка и нет права на ошибку. Мы готовимся к нашему следующему номеру нон-стоп и без выходных.

Костюмы, эмоции и щечки Загитовой



Многие зрители заметили пухленькие щечки Алины Загитовой во время первых выпусков шоу. Наверняка и сама фигуристка, тщательно пересматривающая эфиры и работающая над речью, не могла игнорировать это. И достаточно резко похудела. На это обратили внимание и зрители, и подписчики.

Однако поводов для шуток не поубавилось. Стеснение и скованность ведущей отмечают и участники. Телеведущая Регина Тодоренко, выступающая в паре с Романом Костомаровым, подтрунивала над Алиной в прошедшем выпуске: «Алина, не сдерживай себя. Сейчас можешь смеяться. Не сдерживай себя вообще. Я вижу, что ты еле-еле сдерживаешься. Мы вывели из строя ведущую, друзья!»

Но и это еще не все: известный в мире фигурного катания художник по костюмам Наталья Большакова (работала с олимпийскими чемпионами Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко, Мариной Анисиной и Гвендалем Пейзера, Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным) раскритиковала образы Алины.

— Стилист, тем более когда он работает со звездой уровня Загитовой, должен идти от ее индивидуальности и органики, — подчеркнула Большакова. — Учитывать ее возраст, характер, мимику, пластику, манеру говорить. Все в образе должно быть органично. Алина — чудесная юная девушка, которая выглядит даже немного младше своих лет. Она мила и трогательна именно такой, какая она есть. Алина все равно красавица, во что бы ее ни одели, но образы «Ледникового периода» для нее абсолютно чужеродны, с чужого плеча.

«Ледниковый период» по субботам в 17.20 на Первом канале

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