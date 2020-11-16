Кристина Лясковец из «Дома-2» обнародовала компромат на Федю Стрелкова

Участник реалити-шоу «Дом-2» Федор Стрелков явно метит в победители конкурса «Человек года», который сейчас идет на проекте. Однако бывшая возлюбленная парня, экс-участница телестройки Кристина Лясковец, намерена все сделать для того, чтобы Федя не стал обладателем главного приза состязания.

У блондинки в запасе много историй, связанных со Стрелковым, которые, мягко говоря, не характеризуют его положительно.

Так, Кристина Лясковец обнародовала информацию, о которой один из главных мачо проекта предпочитал помалкивать. Оказывается, за периметром Федор Стрелков жил за счет Кристины и просил ее брать для него кредиты, отдавая под залог жилье девушки.

Лясковец объяснила, что не прятала специально козыри, планируя их выдать ближе к финалу конкурса «Человек года». Девушка не хотела скандалов, потому что берегла чувства своей мамы, которая борется с онкозаболеванием.

Разоблачила Кристина своего бывшего бойфренда на шоу «Бородина против Бузовой». Причем информации хватило на целых три выпуска программы, первый из которых выйдет в эфир на телеканале ТНТ уже во вторник, 17 ноября, в 10:15 по московскому времени.

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