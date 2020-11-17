Новые герои «Модного приговора»: как коренная москвичка мечтала о прислуге, а получила мужа-провинциала

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфир Первого канала с 16 по 20 ноября.

«Хочу сексуальности и женственности, а она ходит постоянно в лосинах и растянутых майках»

Понедельник. Коренная москвичка Оксана мечтала о красивой замужней жизни, чтобы у нее в доме были кухарки, няни, уборщицы. А получила вечно недовольного мужа из глубокой провинции.

Артем недоволен ни весом, ни внешним видом супруги: «Я хочу сексуальности и женственности, а она ходит постоянно в лосинах и растянутых майках». Муж уверен, что все аргументы Оксаны по поводу лишнего веса и одежды – это отмазки: «Я слежу в соцсетях за молодой мамой, у которой трое детей. Выглядит она шикарно, одевается хорошо и все успевает. Почему моя жена не может так же?»

Оксана возражает: «Вот если бы у меня был личный диетолог, как у моих подружек, тогда бы я худая была». Но главным камнем преткновения супругов стала молодая и красивая коллега Артема – Анна. Оксана даже создала чат с ревнивыми женами, где Анна – главная тема для обсуждения. Что же думает сама Анна по этому поводу? Узнаете в программе.

Бросила от мужа в эфире «Модного приговора»!

Во вторник в «Модном приговоре» подруги. Ирина надеется, что после преображения Анна найдет в себе силы окончательно разорвать разрушительные отношения. «Она взвалила все мужские обязанности на себя, пока мужчина плакал, истерил да варил борщи».

Анна так вспоминала своего бывшего гражданского мужа: «Он меня убеждал, что я жирная корова, которая никому не будет нужна!» Устав прощать измены, она ушла от мужа. «Расставание дало мне мотивацию. Я уже скинула 6 кг, у меня курс на полное преображение». Анна призналась, что этот Виталий – ее наказание за первый брак, который она закончила из-за глупости. «Тот был идеал! Я себя ненавижу за то, что бросила его».

В студии был проведен эксперимент, в ходе которого героиня записала видеообращение к Виталию, заявив на всю страну, что больше никогда к нему не вернется. Сюрпризом для Анны стал видеоролик от диетолога и психотерапевта Елены Байковой, которая дала героине ряд советов по похудению.

Ведущие программы тоже не остались равнодушными, они в один голос заверили, что у Анны все получится. В финале женщина призналась, что не была такой красивой уже очень давно, а еще добавила: «Виталий, прощай! У меня началась новая жизнь».

«Я — любовница, и мне это нравится!»

В среду слушается дело «Я любовница, и мне это нравится!» Ольга – любовница. Но не классическая роковая красотка. Она носит футболки с джинсами, а на голове у нее вечная дулька из волос.

Такое положение категорически не устраивает ее подругу Евгению. «Где лоск? Почему она не пользуется своими природными внешними данными?» Евгения считает, что именно внешний вид Оли побуждает ее тратить время на мужчину, который этого совсем не достоин.

Она не видит других кандидатов, а они не замечают ее. У самой Евгении прекрасный муж, который готовит ей по утрам завтраки. Она хочет, чтобы и у подруги было так же. Ольга в своей ситуации не видит ничего страшного. Ее мужчина не просит постирать грязные носки, а дарит подарки. Она уже была замужем, а это ничем хорошим не закончилось.

А шорты и джинсы она считает выигрышной одеждой, ведь у нее прекрасная фигура и активный образ жизни. На чьей стороне будет «модный суд»?

«Он пытается меня одеть, как свою бывшую!»

Четверг. Владислав считает, что его девушка Анастасия и чувство стиля — несовместимые вещи. Он долгое время пытался переодеть Настю в более современную одежду, но та слушает лишь свою маму.

Они обе уверены, что с гардеробом у Анастасии все в порядке. Более того, Анастасия не хочет одеваться по советам Владислава, потому что он пытается навязать ей стиль своей бывшей девушки, что очень ранит Настю.

«Он только тянет Аню на дно!»

Пятница. Подруга Алена счастлива от того, что молодой человек Ани, наконец, ее бросил. Пока он не прибежал назад с извинениями, Алена хочет успеть преобразить подругу и убедить ее не верить больше словам бывшего парня.

По ее мнению, он только тянет Аню на дно, мешает ей в жизни и доставляет одни разочарования.

«Она достойна лучшего! – уверена Алена. — Ей только самой надо поверить в себя. Надеюсь, «Модный приговор» в этом поможет!»

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